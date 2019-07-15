Эстонский бизнесмен получил титул «Предприниматель года» в Лондоне

Фирма с эстонскими корнями Monese предлагает мобильные финансовые услуги. Коппель также получил титул «Восходящей звезды». Особое впечатление на жюри произвел будущий потенциал Monese и оказываемое им глобальное влияние, в том числе обеспечение жителей Африки доступом к банковским счетам, сообщает EY.

«Норрис Коппель всесторонне достоин титула «Предприниматель года» благодаря своим прокладывающим путь идеям и бизнес-модели, с помощью которых меняется традиционный банковский сектор», – сказал ответственный партнер программы EY Крис Лоу.

Компания Monese начала свою деятельность в Великобритании в 2015 году. С помощью мобильного приложения Monese можно открыть счет вне банковского офиса.

В офисах Monese в Лондоне, Таллинне, Лиссабоне и Берлине работает 300 человек, большая часть в Таллинне. Monese действует в 31 государстве.