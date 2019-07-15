Microsoft начнет удалять заброшенные аккаунты

Удаления аккаунта будет зависеть от активности в нем пользователя.
Компания Билла Гейтса приняла решение изменить условия пользовательского соглашения. По новым правилам, аккаунт пользователя будет удален в том случае, если на нем более двух лет не будет наблюдаться активность. Старые условия предполагали удаление только тех записей, которые оставались без движения более пяти лет, сообщает tech.liga.net со ссылкой на сайт Microsoft.
В документе указано, что пользователь обязан поддерживать активность учетной записи Microsoft. Речь идет, в том числе, и об аккаунтах пользователей Xbox.
Кроме того, необходимо будет авторизоваться в системе в течение 30 дней после вступления в силу новых правил.
Новые изменения начнут действовать с 30 августа. Многие связывает такое решение с тем, что образовался дефицит коротких доступных имен для новых пользователей Games Pass и будущего облачного сервиса Project xCloud.