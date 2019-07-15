Microsoft начнет удалять заброшенные аккаунты

Компания Билла Гейтса приняла решение изменить условия пользовательского соглашения. По новым правилам, аккаунт пользователя будет удален в том случае, если на нем более двух лет не будет наблюдаться активность. Старые условия предполагали удаление только тех записей, которые оставались без движения более пяти лет, сообщает tech.liga.net со ссылкой на сайт Microsoft.