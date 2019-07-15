Volkswagen вложит более двух миллиардов евро в разработку беспилотных машин совместно с Ford

По условиям соглашения прямое финансирование со стороны немецкой компании составит один миллиард долларов (889 млн евро), а оставшуюся сумму заменит передача Argo AI оцененной в 1,6 млрд долларов (1,4 млрд евро) компании Autonomous Intelligent Driving (AID), которая является подразделением Volkswagen по разработке беспилотных автомобилей. Расположенная в Мюнхене AID станет европейской штаб-квартирой Argo AI, пишет Newsru.com.

Также предполагается, что в течение трех лет Volkswagen купит у Ford акции Argo AI на сумму в 500 млн долларов (444 млн евро), а Ford, в свою очередь, инвестирует в Argo AI 600 млн долларов в рамках анонсированного ранее обязательства вложить 1 млрд долларов (889 млн евро), пишут "Ведомости" .

Argo Al предстоит создать систему автономного вождения четвертого уровня, которая позволяет автомобилю двигаться по обустроенным дорогам без участия водителя, для машин Ford и Volkswagen, но такое сотрудничество не помешает компаниям оставаться конкурентами на рынке, отмечается в сообщении. Наконец, анонсированный план гласит, что Ford создаст электромобиль для европейского рынка, которые будет построен на разработанной Volkswagen модульной платформе MEB. Появление этой модели на рынке ожидается в 2023 году.