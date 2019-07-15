Марш по граблям: будущее эстонского сланцевого завода будет зависеть от цены на нефть

Ровно пять лет назад тогдашний премьер-министр Таави Рыйвас вместе со своим приятелем, депутатом парламента и членом совета Eesti Energia Калле Паллингом радовались в соцсетях, что цена на сырую нефть марки Brent выросла до рекордного за девять месяцев уровня, что стало хорошей новостью для производителей сланца, пишет Postimees.
Падение цены на электричество «поможет компенсировать цена на сырую нефть марки Brent, которая в начале июня была довольно стабильной и колебалась в пределах от 108 до 109 долларов за баррель. К 19 июня цена за баррель нефти достигла наиболее высокого уровня за последние девять месяцев, в скобках 115,06 долларов», - написал Паллинг в Facebook, а премьер-министр поделился этим постом.
Но по воле судьбы счастье было недолгим, поскольку через три месяца цена барреля нефти упала уже ниже ста долларов, а к концу года он стоил уже наполовину меньше. Этим падение цен не ограничилось. Менее чем через два года, в середине января 2016 года, баррель нефти стоил уже менее 30 долларов.
Свободное падение цены на нефть оказало сильное влияние на нашу сланцевую промышленность. Уже в декабре 2014 года Viru Keemiagrupp сообщила, что закроет два завода по производству масел и в ходе первой волны сокращений исчезнут 76 рабочих мест.
Сокращения на этом не прекратились. К середине января 2015 года, т.е. к тому моменту, когда цена на нефть достигла самой низкой точки своего тогдашнего цикла падения, крупные производства Ида-Вирумаа за полгода сократили более тысячи рабочих мест - VKG и Eesti Energia сократили примерно по 200 человек, а кохтла-ярвеский производитель удобрений Nitrofert - 426.
В январе 2016 года VKG сообщил о намерении сократить еще 500 человек, Äripäev назвал это сокращением века. Из них 202 сокращенных работали на производстве сланцевого масла, написало предприятие в своем отчете за экономический год.
Число работников Enefit Energia, дочернего предприятия Eesti Energia, уменьшилось на 290 человек, т.е. почти на треть. Падение цены на нефть повлекло для Enefit Energia в 2015 году убытки в размере 81 миллиона евро, что стало крупнейшей суммой убытков, которые когда-либо понесло эстонское предприятие. Теперь, когда в результате усилий, приложенных OPEC и рядом стран, не входящих в нефтяные картели, цена на нефть несколько стабилизировалась, все больше говорят о ее возможном взлете до новых высот, и вновь выросли ожидания относительно прибыльности сланцевого производства.
Чтобы решить ида-вируские проблемы с рабочей силой, планируется построить новый завод по производству сланцевого масла стоимостью 600 миллионов евро, правительство рассматривает возможность вложить в этот проект сотни тысяч евро. Но эта крупная инвестиция может оказаться очередным наступанием на грабли, поскольку цена на нефть может оставаться на нынешнем уровне еще десятилетия, а в долгосрочной перспективе цена на нее скорее начнет снижаться.
Цена на нефть не обязательно будет расти
Альянс OPEC и стран, не входящих в картель, во главе с Россией продлил период сокращенной добычи до марта следующего года, особой реакции на рынке это не вызвало.
«Стратегия отказа от сокращения объема не обсуждалась, посмотрим, приведет ли обусловленное ростом добычи сырой нефти решение продлить период сокращенного производства к еще большему сокращению в 2020 году», - написали аналитики Goldman Sachs в рапорте, отправленном в прошлое воскресенье.
Как и пять лет назад, так и теперь при прогнозировании цены на нефть учитывают прежде всего OPEC и напряженность на Ближнем Востоке, но практически упускают из виду американское сланцевое производство, которое за десять лет с нуля выросло в мае почти до 7,5 миллиона барреля в день.
Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозировал в анализе, опубликованном в начале недели, что рост добычи сланцевой нефти в США, очевидно, будет превышать спрос на черное золото минимум до следующего года, и несмотря на сокращения производства OPEC это будет ограничивать рост цены на нефть. Влиятельный банк прогнозирует, что добыча нефти в США в этом году вырастет на 1,3 и в следующем – на 1,2 млн баррелей в сутки. В то же время спрос вырастет, соответственно, на 0,8 и 1,6 млн баррелей в день.
В случае, если на торговых переговорах между США и Китаем не будет достигнуто соглашение, цена на нефть может упасть до 30 долларов за баррель.
Ослабление мировой экономики, уменьшение китайской потребности в нефти и ослабление китайской валюты, а также импорт иранской нефти в Китай (в связи с чем она по-прежнему продается на мировом рынке) – комбинация этих факторов может вновь обрушить цену на нефть до 30 долларов, сказал главный аналитик Bank of America по глобальным сырьевым рынкам Франсиско Бланш несколько недель назад Bloomberg.
Светлое будущее сланцевой нефти
В дальнейшем доля сланцевой нефти будет расти. Согласно рапорту, опубликованному американской администрацией энергетической информации, добыча сланцевой нефти к началу 2030 года вырастет до десяти миллионов баррелей в сутки. В прошлом году она составляла 61% от всей добычи нефти в США.
«По мнению организации, в США ускорится рост добычи труднодоступной сланцевой нефти, поскольку вырастет эффективность бурения и уменьшатся расходы на производство, что сделает развитие отрасли менее зависимым от цены на нефть», - пишут авторы отчета «Annual Energy Outlook 2019».
Некоторые другие аналитические центры тоже прогнозируют процветание американского производства сланцевой нефти до 2030 года и далее. Главный экономист одного из крупнейших мировых производителей ConocoPhillips Хелен Керри сказала агентству новостей S&P Global Platts, что производство OPEC в следующем десятилетии будет расти на два-три миллиона баррелей в день, но лидером добычи станут США, и этот рост продолжится и в 2030-е годы.
«Мы нашли множество проектов, развитием которых можно заниматься, если цена на нефть останется на среднем уровне», - заявила Керри.
В анализе организации приводятся два долгосрочных сценария. Согласно более оптимистичному из них к 2050 году добыча нефти в США вырастет почти до 19 миллионов баррелей в день, более пессимистичный обещает 8 миллионов баррелей в день.
Министр экономики Таави Аас выразил веру в будущее завода по рафинированию сланцевого масла, который производил бы более качественную продукцию, что означало бы более высокую добавленную стоимость и большую конкурентоспособность. Но в итоге жизнеспособность этой отрасли все-таки будет зависеть от цены на нефть.