Марш по граблям: будущее эстонского сланцевого завода будет зависеть от цены на нефть

Как и пять лет назад, так и теперь при прогнозировании цены на нефть учитывают прежде всего OPEC и напряженность на Ближнем Востоке, но практически упускают из виду американское сланцевое производство, которое за десять лет с нуля выросло в мае почти до 7,5 миллиона барреля в день.

Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозировал в анализе, опубликованном в начале недели, что рост добычи сланцевой нефти в США, очевидно, будет превышать спрос на черное золото минимум до следующего года, и несмотря на сокращения производства OPEC это будет ограничивать рост цены на нефть. Влиятельный банк прогнозирует, что добыча нефти в США в этом году вырастет на 1,3 и в следующем – на 1,2 млн баррелей в сутки. В то же время спрос вырастет, соответственно, на 0,8 и 1,6 млн баррелей в день.

В случае, если на торговых переговорах между США и Китаем не будет достигнуто соглашение, цена на нефть может упасть до 30 долларов за баррель.

Ослабление мировой экономики, уменьшение китайской потребности в нефти и ослабление китайской валюты, а также импорт иранской нефти в Китай (в связи с чем она по-прежнему продается на мировом рынке) – комбинация этих факторов может вновь обрушить цену на нефть до 30 долларов, сказал главный аналитик Bank of America по глобальным сырьевым рынкам Франсиско Бланш несколько недель назад Bloomberg.

Светлое будущее сланцевой нефти

В дальнейшем доля сланцевой нефти будет расти. Согласно рапорту, опубликованному американской администрацией энергетической информации, добыча сланцевой нефти к началу 2030 года вырастет до десяти миллионов баррелей в сутки. В прошлом году она составляла 61% от всей добычи нефти в США.

Добыча сланцевой нефти. ФОТО: Pm

«По мнению организации, в США ускорится рост добычи труднодоступной сланцевой нефти, поскольку вырастет эффективность бурения и уменьшатся расходы на производство, что сделает развитие отрасли менее зависимым от цены на нефть», - пишут авторы отчета «Annual Energy Outlook 2019».

Некоторые другие аналитические центры тоже прогнозируют процветание американского производства сланцевой нефти до 2030 года и далее. Главный экономист одного из крупнейших мировых производителей ConocoPhillips Хелен Керри сказала агентству новостей S&P Global Platts, что производство OPEC в следующем десятилетии будет расти на два-три миллиона баррелей в день, но лидером добычи станут США, и этот рост продолжится и в 2030-е годы.

«Мы нашли множество проектов, развитием которых можно заниматься, если цена на нефть останется на среднем уровне», - заявила Керри.

В анализе организации приводятся два долгосрочных сценария. Согласно более оптимистичному из них к 2050 году добыча нефти в США вырастет почти до 19 миллионов баррелей в день, более пессимистичный обещает 8 миллионов баррелей в день.