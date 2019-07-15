Нельзя пропустить: сегодня на Певческом поле состоится бесплатный концерт

В сопровождении Всеэстонского молодежного симфонического оркестра киноклассику исполнят Уку Сувисте, Койт Тооме, Отть Лепланд и Лийзи Койксон. Прозвучат песни из кинофильмов «Три мушкетера», «Пираты Карибского моря», «Робин Гуд», картин о Джеймсе Бонде, «Дон Жуан в Таллинне» и многих других.

Бесплатный вход на концертную площадку с 17:00.

Концерт - часть культурной программы «Ласнамяэского кинолета», проводимого городом, кинокомпанией Funfare Films Limited и их местным представителем - фирмой Allfilm и приуроченного к съемкам голливудским кинорежиссером Кристофером Ноланом новой киноленты Tenet.