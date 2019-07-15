Пн, 15.07.2019
В оригинале эта фраза во времена Поющей революции означала призыв приостановить миграцию из России – остановить наплыв русских в Эстонию. Но это было давно. Кристина Каллас
  • Rus.Postimees.ee
  • Культура
  • Нельзя пропустить: сегодня на Певческом поле состоится бесплатный концерт

Нельзя пропустить: сегодня на Певческом поле состоится бесплатный концерт

Отть Лепланд.

ФОТО: Elmo Riig

Сегодня, 15 июля, в 18:00 на Певческом поле в Таллинне начнется Большой концерт музыки к кинофильмам, которую исполнят звезды эстонской эстрады.

В сопровождении Всеэстонского молодежного симфонического оркестра киноклассику исполнят Уку Сувисте, Койт Тооме, Отть Лепланд  и Лийзи Койксон. Прозвучат песни из кинофильмов «Три мушкетера», «Пираты Карибского моря», «Робин Гуд», картин о Джеймсе Бонде, «Дон Жуан в Таллинне» и многих других.

Бесплатный вход на концертную площадку  с 17:00.

Концерт - часть культурной программы «Ласнамяэского кинолета», проводимого городом, кинокомпанией Funfare Films Limited и их местным представителем - фирмой Allfilm и приуроченного к съемкам голливудским кинорежиссером Кристофером Ноланом новой киноленты Tenet.

Следующим мероприятием программы станет 18 июля «Фестиваль парка Кивила», включающий спорт, искусство, аттракционы, еду и питье. В субботу, 20 июля, состоится «Семейный день в парке Паэ» с мастер-классами, аттракционами и детскими представлениями. А кульминацией дня станет концерт Уку Сувисте.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ