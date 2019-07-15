Нельзя пропустить: сегодня на Певческом поле состоится бесплатный концерт

Сегодня, 15 июля, в 18:00 на Певческом поле в Таллинне начнется Большой концерт музыки к кинофильмам, которую исполнят звезды эстонской эстрады.
В сопровождении Всеэстонского молодежного симфонического оркестра киноклассику исполнят Уку Сувисте, Койт Тооме, Отть Лепланд и Лийзи Койксон. Прозвучат песни из кинофильмов «Три мушкетера», «Пираты Карибского моря», «Робин Гуд», картин о Джеймсе Бонде, «Дон Жуан в Таллинне» и многих других.
Бесплатный вход на концертную площадку с 17:00.
Концерт - часть культурной программы «Ласнамяэского кинолета», проводимого городом, кинокомпанией Funfare Films Limited и их местным представителем - фирмой Allfilm и приуроченного к съемкам голливудским кинорежиссером Кристофером Ноланом новой киноленты Tenet.
Следующим мероприятием программы станет 18 июля «Фестиваль парка Кивила», включающий спорт, искусство, аттракционы, еду и питье. В субботу, 20 июля, состоится «Семейный день в парке Паэ» с мастер-классами, аттракционами и детскими представлениями. А кульминацией дня станет концерт Уку Сувисте.