Запах подвала ничем не перешибешь

Тут смешалось всё: обида, безумие, растерянность - и неожиданно проснувшаяся в отце Ки классовая ненависть, столь же беспощадная, сколь и бессмысленная.

Путь, ведущий к трогательной мелодраме о неравенстве, обрывается на трудоустройстве «Кевина» и «Джессики». Они, конечно, обманщики, но от их аферы никому не стало хуже. Но отец и мать лишают работы – и, следовательно, средств к существованию – других людей. И делают это с помощью коварных интриг, задуманных умницей Ки-чжун.

Не знаю, как у вас, а у меня здесь возникла параллель с романом Андруса Кивиряхка «Ноябрь, или Гуменщик». Прозаик изящно поставил с ног на голову распространенный миф о помещиках-остзейцах, нещадно эксплуатировавших крестьян, и эстонцах-хуторянах, которые с достоинством несли это тяжкое иго, мечтая о свободе. Помещики в романе – лохи, каких мало: крестьяне нещадно обворовывают их.

Богатые Паки в фильме – тоже абсолютные лохи, не видят, что творится у них под носом. Отца ничего не интересует, кроме его фирмы, а мать с головой ушла в светскую жизнь. Обманывать таких – сам бог велел.

Кульминацией сладкой жизни семейства Ки становится вечер, когда все Паки уезжают «в поход» - отпраздновать на природе день рождения мальчика. Маленький Да-сон боится отмечать праздник дома: как-то именно в этот день его до смерти напугал появившийся из подвала призрак. Оккупировав хозяйский дом, они нажираются, напиваются, свинячат: кот из дому – мыши в пляс! Но тут-то сюжет делает резкий поворот.

Призрак в ночь наводнения

Ливень, переходящий в наводнение, срывает веселую вечеринку. Уволенная домработница Мун-гван умоляет ее впустить: уходя, она забыла в подвале что-то очень важное. Этим «очень важным» оказывается прячущийся в подвале ее муж. Прежний владелец, архитектор оборудовал в доме глубокое убежище. На случай, если Северная Корея нападет. (Очевидно, тогда кто-то облеченный властью ляпнул, что нужно быть загодя готовыми к ситуациям, которые маловероятны. Если начать готовиться тогда, когда беда уже у ворот, будет слишком поздно.) Или если нагрянут кредиторы. От них-то и прячется уже не один год муж домработницы.

Начиная с этого момента картина переходит в триллер, происходящий на фоне стихийного бедствия. Напряжение не ослабевает: после того, как вода схлынула и выглянуло солнце, великосветская party, которую г-жа Пак устраивает на лужайке в честь дня рождения сына, оборачивается кровавой резней, которую начинает окончательно свихнувшийся узник подвала (он-то и был привидением, когда-то напугавшим малыша). Тут смешалось всё: обида, безумие, растерянность - и неожиданно проснувшаяся в отце Ки классовая ненависть, столь же беспощадная, сколь и бессмысленная.

Режиссер никого не осуждает. Он рассказывает историю. Совершенно фантастическую – и тем более поразительную, что действуют в ней обычные, можно даже сказать, заурядные люди. Типичные представители своих классов, как писалось в советских школьных учебниках. Пон Джун-хо только предупреждает о том, что сегодняшний человек, растерявшийся от изнуряющего ритма жизни, неуверенный в завтрашнем дне, боящийся оказаться на самом дне, слишком часто в борьбе за существование плюет на этику и на других людей, видя в них только конкурентов. И мы не знаем, что у этого человека внутри, какое там подполье и что в нем спрятано.