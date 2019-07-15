Пн, 15.07.2019
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Японский вундеркинд поразил тренеров и руководство "Реала"

Такефуса Кубо

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

Главный талант японского футбола, Такефуса Кубо, перешедший из "Барселоны" в "Реал", сделал заявку на попадание в главную команду королевского клуба, передает championat.com.

18-летний нападающий Такефуса Кубо поразил всех на тренировке «Реала» своей техникой. Японский футболист уже проводит занятия с основной командой мадридского клуба, где производит положительное впечатление на тренеров испанской команды.

Кубо является воспитанником «Барселоны», однако нынешним летом перебрался в стан принципиального соперника. По данным испанских СМИ, за форварда было заплачено чуть более € 2 млн.

Летом японец дебютировал в составе главной сборной, выйдя на замену на 67-й минуте в матче с командой Сальвадора, став вторым самым молодым дебютантом сборной Японии (после Дайсуке Итикавы, сыгравшего первый матч в сборной в возрасте 17 лет и 322 дней).

За «Токио» Кубо ранее провёл 30 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи, а за «Йокогаму» сыграл 6 матчей, забив один гол и сделав одну передачу.

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