Контавейт и Канепи поднялись в рейтинге WTA, у мужчин в десятке лучших - россияне

Кайа Канепи поднялась в седьмой десяток, улучшив свой рейтинг на девять строк - с 76-го место Канепи скакнула на 67-е. Анетт Контавейт переместилась с 20-го на 19-е место рейтинга. Первой ракеткой мира у женщин осталась Эшли Барти.