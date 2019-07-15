Контавейт и Канепи поднялись в рейтинге WTA, у мужчин в десятке лучших - россияне

Первый после прошедшего Уимблдона рейтинг теннисистов-профессионалов принес приятные новости как эстонским, так и российским любителям тенниса.
Кайа Канепи поднялась в седьмой десяток, улучшив свой рейтинг на девять строк - с 76-го место Канепи скакнула на 67-е. Анетт Контавейт переместилась с 20-го на 19-е место рейтинга. Первой ракеткой мира у женщин осталась Эшли Барти.
Впервые за 15 лет в топ-10 мужского рейтинга находятся два россиянина - Карен Хачанов занимает восьмое место, а Даниил Медведев - 10-е. Лидирует у мужчин победитель Уимнлдона-2019, серб Новак Джокович.