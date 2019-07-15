Финляндия заморозила алкогольный план: ждет анализа от Эстонии и Латвии

Стоимость литра пива в крупных торговых сетях в Финляндии сейчас существенно выше 5 евро, из которых 1,72 евро поступают в бюджет в виде акциза, сообщили радионовости ERR.

За последние 11 лет ставка акциза повышалась семь раз, и в настоящее время доходы финского бюджета от продаж алкоголя составляют 2,3 млрд евро в год.

Правительство Антти Ринне планирует еще раз повысить акциз, что должно дополнительно увеличить поступления на 50 млн евро.