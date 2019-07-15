Пн, 15.07.2019
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Финляндия заморозила алкогольный план: ждет анализа от Эстонии и Латвии

Финны, закупающие алкоголь.

ФОТО: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

Финское правительство не планирует отказываться от дальнейшего повышения акциза на алкогольные напитки, ставки которого уже являются одними из самых высоких в Европе, но конкретные решения будут приняты только после анализа экономических последствий от снижения акцизов в Эстонии и Латвии.

Стоимость литра пива в крупных торговых сетях в Финляндии сейчас существенно выше 5 евро, из которых 1,72 евро поступают в бюджет в виде акциза, сообщили радионовости ERR.

За последние 11 лет ставка акциза повышалась семь раз, и в настоящее время доходы финского бюджета от продаж алкоголя составляют 2,3 млрд евро в год.

Правительство Антти Ринне планирует еще раз повысить акциз, что должно дополнительно увеличить поступления на 50 млн евро.

По мнению представителя партии Финляндский центр Йоонаса Кёнтта, акциз надо повышать в первую очередь на крепкий алкоголь, способствуя тем самым употреблению слабоалкогольных напитков, а также меняя привычки людей.

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