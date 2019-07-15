Норман Аас: как сделать генпрокурора независимым от политических перемен в стране?

В последнее время вновь активизировались разговоры о независимости и ответственности прокуратуры, прежде всего, в контексте назначения на второй должностной срок действующего генпрокурора. Временами эти споры становятся весьма жаркими, а многочисленные публикации делают прокуратуру, в прямом смысле слова, объектом политических дебатов. Частично они спровоцированы требованием, приведенным в нынешнем коалиционном договоре – ввести парламентский контроль над прокуратурой со стороны спецкомиссии Рийгикогу.

Нет ничего нового под солнцем. Все то же самое происходило десять лет назад, когда обсуждалось мое назначение на второй должностной срок. Например, весной 2010 года тогдашняя фракция Народного союза инициировала в Рийгикогу законопроект, которым хотели создать в парламенте комиссию по надзору за прокуратурой. Тот законопроект, конечно, не нашел поддержки, но в качестве определенного компромисса в 2011 году вступили в силу поправки к закону, на основании которых генеральный прокурор должен каждый год представлять отчет о деятельности прокуратуры в конституционной комиссии.

В своем первом докладе весной 2011 года я написал Рийгикогу следующее: «Согласно принципам, одобренным Венецианской комиссией (Венецианская комиссия консультирует Европейский совет по конституционным вопросам), многократное назначение генерального прокурора на должность не должно быть возможным, особенно в случае, если право назначения передано правительству или парламенту, поскольку в этом есть потенциальный риск, что генпрокурор в надежде на новое назначение может начать адаптировать свои решения под пожелания имеющих право голоса институций или может возникнуть такое ощущение. /…/ Таким образом, все, что связано с назначением генерального прокурора, по приведенным выше причинам, законотворец должен пересмотреть и точнее отрегулировать».

Есть определенная доля иронии в том, что я писал это в ситуации, когда меня самого только что назначили на второй должностной срок. Причиной появления этого предложения и был личный опыт в повторном выдвижении кандидатуры, на фоне которого данное международное пожелание приобрело очень жизненное значение. Во-вторых, я пришел к выводу, что для выдвижения данного предложения я исполняю самую нейтральную роль, поскольку если бы его выдвинули политики, это могли бы воспринять, как очередную неуместную попытку оказать давление на прокуратуру. И, в-третьих, как казалось, наступило правильное время, чтобы в спокойном обсуждении найти решение к следующему назначению на должность генерального прокурора. Однако этого не случилось.

Можно сказать, что независимость генерального прокурора оказывает большое влияние на независимость всей прокуратуры. Одним из важнейших элементов гарантии корректной работы прокуратуры поэтому является и принцип, по которому генерального прокурора назначают на должность, а также, каким является его должностной срок. Это одновременно является и причиной, по которой эта тема как в Эстонии, так и за рубежом вызывает столько страстей.