В Эстонии преступникам будут больше назначать альтернативные меры наказания

По словам министра юстиции, роль политики в области уголовного права – создать законопослушное общество и необходимые для этого ценности. «Система уголовной юстиции должна стать более человечной и быстрой – такова наша простая и амбициозная цель к 2030 году. В фокусе будет человек – как пострадавший, так и нарушитель закона, – говорит Райво Аэг. – С одной стороны производство должно как можно скорее восстановить чувство безопасности у жертвы и обстановку, предшествующую преступлению. С другой – оно должно поддержать нарушителя закона вернуться на законопослушный путь, например, увеличив долю альтернативных мер наказания, предложив освобожденным из тюрьмы опорную услугу, а также предложив зависимым и имеющим проблемы с душевным здоровьем преступникам лечение и консультации».

«Хотя за два десятка лет уровень преступности в Эстонии снизился почти вдвое, омрачает нашу в целом успешную политику в области уголовного права высокий уровень повторно совершающихся преступлений», – считает Аэг.

По его словам, к 2030 году эстонское общество должно стать безопасным и уровень преступности, особенно - преступлений, связанных с насилием, должен упасть как можно ниже.

«Это однако предполагает, что мы поможем людям вырваться из цикла рецидивизма. Мы не можем сделать это в одиночку, нам необходимо сотрудничество с социальной и образовательной системами, например, чтобы затрагивать вопросы душевного здоровья и наркозависимости или предотвращать нарушение закона молодыми людьми при помощи образовательной системы», – отметил министр юстиции.

По его оценке, чтобы соответствующе реагировать на будущие риски и вызовы, необходимо идти в ногу с развивающимися технологиями.

«Чтобы уголовное производство было действительно сильным в быстро меняющихся условиях, сотрудники правоохранительных органов должны быть компетентными и хорошо знакомыми с киберугрозами. Для ускорения ведения уголовного производства мы должны больше доверять технологиям и вкладываться в них, так как на цифровое расследование необходимо перейти на всех уровнях ведения производства. Это означает не только развитие программных обеспечений, но и переосмысление рабочих процессов и наличие технологических знаний».

По словам Аэга, новая политика также должна повысить уровень доверия к гражданской или альтернативной мере наказания. «Конечно, есть преступления, единственно справедливым наказанием для которых является тюремное заключение, но в случае иных преступлений, когда человек может исправить свое деяние, при этом сохранив связь с обществом, следует использовать альтернативную меру наказания. Это может быть общественно полезная работа или участие в социальной или реабилитационной программе, требующей дисциплины. Я также вижу, что общество ждет, что судьи и прокуроры будут более подробно объяснять общественности причины избранной меры наказания, и мы учли это».