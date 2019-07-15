Форвард сборной Эстонии Маттиас Кяйт дебютировал в Высшей лиги Словении

"Домжале" пропустил гол уже на первой минуте встречи: отличился форвард "горняков" Зига Скофлек, но через две минуты клуб Кяйта отыгрался. Точный удар на счету Грегора Сикошека. Во втором тайме "Рудар" снова вышел вперед на 51-й минуте, но знакомый знатокам российкого футбола по выступлениям за московский "Локомотив" Сенияд Ибричич с пенальти сравнял счет - 2:2. Маттиас Кяйт провел на поле 86 минут. На 82-й минуте у Кяйта была возможность поразить ворота, но удар пяткой эстонского футболсита после подачи углового голевым не стал.