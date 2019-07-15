Видео: на вертолете разбились двое пилотов, учивших Путина летать со стерхами

Разбившийся вертолет Robinson R-22M. ФОТО: Russian Investigative Committee / Russian Investigative Committee/

Оба пилота в 2012 году обучали президента РФ Владимира Путина управлять мотодельтапланом, после чего тот совершил свой знаменитый полет с журавлями стерхами.

14 июля вертолет Robinson R-22M с бортовым номером RA-1789G вылетел с аэродрома планерного клуба в деревне Шевлино на берегу Истринского водохранилища и должен был вернуться туда же. Около 16:00 вертолет совершил жесткую посадку в поле вблизи деревни Барское-Мелечкино в Солнечногорском районе Подмосковья. По данным источника ТАСС в экстренных службах, у летчиков было разрешение на полет.

По словам очевидцев, на которых ссылается "Коммерсант", борт собирался совершить посадку предположительно из-за поломки, но ударился о землю и фактически развалился. Телеканал "Звезда" отмечает, что вертолет мог быть управляемым до столкновения с землей. Возможно, это была авторотация - режим, при котором сажают машину с неработающим двигателем. В этом случае винт вращается от набегающего потока воздуха.

Вертолетом управлял 64-летний Игорь Никитин. О личности второго погибшего сначала ничего не было известно, позже в Объединенной федерации сверхлегкой авиации России агентству "Москва" сообщили, что это Олег Чернигин.

Вице-президент Федерации сверхлегкой авиации Сергей Минигулов сообщил ТАСС, что Никитин был одним из лучших инструкторов в России в обучении управлению дельтапланами, на которых он начал летать еще студентом. В 1982 году Никитин с коллегами построил один из первых мотодельтапланов в СССР. "Аппарат был спроектирован для геологов: мог эксплуатироваться при сильном ветре, взлетать с неровных площадок", - рассказал Минигулов. По его словам, гибель летчика будет тяжелой утратой для всей российской легкой авиации.

Второй погибший Олег Чернигин - автор более 15 научных работ, областью его научных интересов была сверхлегкая авиация, проектирование и конструкция, применение сверхлегких воздушных судов в экономике, аэродинамика и динамика полета, методы испытаний.

По факту крушения Robinson возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц"), сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России.