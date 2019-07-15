С чего начать строительство детской площадки или места для отдыха во дворе многоэтажки?

При планировании игровой площадки, по словам городского садовника Раквере Ану Отсма, нужно изучить возрастную группу, для которой создаются возможности для игр.

«Как правило, у многоквартирных домов строят площадку для маленьких детей, поскольку их возможности передвижения на городских игровых площадках не ограничены забором и могут занять много времени. В то же время, в случае огороженных игровых площадок в собственном дворе мать может заниматься своими делами и присматривать за ребенком», - дала Отсма а совет в журнале «Elamu».

Игровые аттракционы для разных возрастных групп предлагают многие предприятия, но, по словам Отсма, при их выборе нужно очень внимательно следовать требованиям по безопасности.

«Творческому развитию ребенка помогают средства, при помощи которых он может сам что-то создавать», - убеждена Отсма. Она добавила, что когнитивному развитию ребенка помогает, если он может играть с песком, землей, камнями, шишками и иным подобным: «В мире начали снова открывать то, что было естественным в нашем детстве, то есть и эстонцы вернутся к этому».

В случае игровых площадок нужно также учесть, что она должна находиться в стороне от активной зоны движения и не под открытым солнцем, или на площадке имелась бы возможность спрятаться от лучей солнца, например, под крышей.

Разделенные ответственность и обязанности

При планировании у многоквартирного дома зоны отдыха также нужно задаться вопросом, кто и как будет ею пользоваться. «Нужны одиночные скамейки для сидения, раздумий и чтения книг? Гриль-уголок? Зона для пикников? Шумную деятельность можно было бы перенести подальше от окон, тогда между соседями не будет возникать напряженности», - советует садовник.