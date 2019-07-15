Клиент думал, что купил напичканный электроникой автомобиль, но вскоре понял, что ему подсунули кота в мешке

В Комиссию по рассмотрению потребительских жалоб обратился человек, который 22 февраля 2019 года за 21 500 евро приобрел в Inchcape Motors Estonia автомобиль Honda CR-V 2015 года выпуска. Спустя неделю после покупки клиент обнаружил, что в машине отсутствуют заявленные в объявлении электронные помощники. Продавец предложил покупателю выкупить машину, но его этот вариант не устроил.
Когда новоиспеченный владелец машины основательнее изучил комплектацию Honda, он обнаружил, что в машине отсутствует система автоматического торможения, электронный стояночный тормоз, система предотвращения столкновения и система распознавания дорожных знаков.
5 марта этого года потребитель обратился к продавцу с требованием установить недостающие электронные помощники либо выплатить ему компенсацию. Продавец предложил выкупить машину и компенсировать расходы, связанные с покупкой машины в лизинг.
Покупатель подсчитал, что за недостающие элементы комплектации продавец должен выплатить ему 2595 евро.
В своем ответе продавец сообщил, что из-за человеческой ошибки в объявлении были указаны электронные помощники, которые в машине на самом деле отсутствовали (отсутствовала система автоматического торможения, электронный стояночный тормоз, система предотвращения столкновения и система распознавания дорожных знаков). В Inchcape Motors Estonia сообщили, что поскольку данные системы устанавливаются на заводе, они были готовы выкупить машину, а также пообещали оплатить расходы, связанные со страхованием машины и оформлением лизинга.
Также клиенту предложили выбрать взамен одну из машин, находившихся в продаже. Поскольку клиент отказался от предложения по выкупу машины, в Inchcape Motors предложили оплатить расходы на прохождение сервисного обслуживания у официального дилера марки (Veho Eesti AS или Catwees OÜ) в течение ближайших двух лет.
После ознакомления с материалами дела Комиссия пришла к выводу, что ходатайство потребителя следует оставить без удовлетворения.
Комиссия в своем решении отметила, что клиенту было предложено выкупить автомобиль, а также компенсировать связанные с покупкой машины расходы, но его данный вариант не устроил. По этой причине можно сделать вывод, что выявленные недостатки комплектации автомобиля не являются для покупателя критичными. Члены комиссии сочли, что если клиент не желает возвращать машину продавцу, потребителю будет разумно принять предложение о бесплатном сервисном обслуживании у официального дилера марки.