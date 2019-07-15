Клиент думал, что купил напичканный электроникой автомобиль, но вскоре понял, что ему подсунули кота в мешке

Когда новоиспеченный владелец машины основательнее изучил комплектацию Honda, он обнаружил, что в машине отсутствует система автоматического торможения, электронный стояночный тормоз, система предотвращения столкновения и система распознавания дорожных знаков.

5 марта этого года потребитель обратился к продавцу с требованием установить недостающие электронные помощники либо выплатить ему компенсацию. Продавец предложил выкупить машину и компенсировать расходы, связанные с покупкой машины в лизинг.

Покупатель подсчитал, что за недостающие элементы комплектации продавец должен выплатить ему 2595 евро.

В своем ответе продавец сообщил, что из-за человеческой ошибки в объявлении были указаны электронные помощники, которые в машине на самом деле отсутствовали (отсутствовала система автоматического торможения, электронный стояночный тормоз, система предотвращения столкновения и система распознавания дорожных знаков). В Inchcape Motors Estonia сообщили, что поскольку данные системы устанавливаются на заводе, они были готовы выкупить машину, а также пообещали оплатить расходы, связанные со страхованием машины и оформлением лизинга.

Также клиенту предложили выбрать взамен одну из машин, находившихся в продаже. Поскольку клиент отказался от предложения по выкупу машины, в Inchcape Motors предложили оплатить расходы на прохождение сервисного обслуживания у официального дилера марки (Veho Eesti AS или Catwees OÜ) в течение ближайших двух лет.

После ознакомления с материалами дела Комиссия пришла к выводу, что ходатайство потребителя следует оставить без удовлетворения.