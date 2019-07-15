Дети-убийцы, совершившие самые безжалостные преступления
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Дети невинны, устами младенца глаголет истина… Мы думаем, что дети чисты и непорочны и поэтому неспособны на зло. Но не всегда это так, пишет Sõbranna.
Ученые не знают, почему столь юные создания могут убить. Причиной могут быть как пережитые в детстве семейные травмы, так и нарушения в головном мозге. Вот лишь некоторые несовершеннолетние преступники, совершившие кровавое дело еще до того, как им исполнилось 12 лет.
Карл Ньютон Мэхан (возраст 6 лет, 8 месяцев, 4 дня)
Дело было в 1929 году. Как-то раз Карл Ньютон Мэхан поспорил с восьмилетним Сесилом Ван Хусом из-за куска металлолома. Карл забежал домой, взял отцовское ружье и застрелил из него своего друга. Его признали виновным в убийстве и приговорили к 15 годам в исправительном учреждении для малолетних.
Дедрик Дарнелл Оуэнс (6 лет, 9 месяцев, 24 дня)
29 февраля 2000 года в начальной школе Буэлл в Миссури шестилетний Дедрик выстрелил в свою шестилетнюю одноклассницу Кайлу Ролланд. Очевидцами происшествия стали учительница и 22 одноклассника, по словам которых Дедрик сказал: «Ты мне не нравишься». После этого ребенок нажал на курок. Утром того же дня Оуэнс обещал застрелить своего десятилетнего дядю, а за несколько недель до убийства он воткнул в тело девочки карандаш. Дедрик стал самым юным школьным стрелком-убийцей в истории Америки.
Поскольку в столь юном возрасте он не мог предстать перед судом, обвинитель призвал всех обнять Дедрика. Зато был наказан другой дядя Дедрика, который провел два года в тюрьме за неумышленное убийство.
Амарджет Сада (8 лет)
Доказано лишь одно убийство, совершенное этим индийским мальчиком, но есть подозрения, что он является самым юным в истории серийным убийцей.
В январе 2007 года в одной небольшой индийской деревушке мать оставила своего шестимесячного ребенка спать в колыбели, а сама ушла по делам. Восьмилетний Амарджет схватил младенца, отнес его на соседнее поле и там забил кирпичом насмерть, после чего попытался спрятать труп под травой и листьями.
Семья Амарджета утверждает, что еще до этого он убил своего годовалого кузена и шестимесячную сестру, заявив, что они ему надоели. Но это так и не было доказано, поскольку семья не стала обращаться к властям.
Джеймс Арсен (10 лет)
Родившийся в 1862 году Джеймс Арсен – самый юный приговоренный к смерти и казненный убийца за всю историю. Вместе с совершеннолетним сообщником он пять километров преследовал шведского туриста после того, как тот сделал покупки в местном арканзасском магазине. Они шесть раз выстрелили ему в голову и разбили голову камнем, но смогли поживиться товаром лишь на 25 центов.
Арсена арестовали, ему удалось бежать, но через несколько лет его поймали и казнили в возрасте 23 лет.
Роберт Томпсон (10 лет 5 месяцев 20 дней) и Джон Венэйблс (10 лет 5 месяцев 30 дней)
Томпсон и Венэйблс виновны в жестоком убийстве, шокировавшем всю Англию. В 1993 году они украли в торговом центре двухлетнего Джеймса Балджера, когда мать ребенка на что-то отвлеклась. Мальчики отвели ребенка на пять км оттуда, причем их видели другие люди. По словам очевидцев, малыш плакал.
Затем преступники плеснули малышу в глаза синей краской, избили ногами, потоптались на его голове, забросали его кирпичами и камнями и, наконец, закололи его стальной трубкой насмерть. После чего надругались над телом.
Судья констатировал, что мальчики орудовали с необычайной жестокостью, но под стражей они провели всего восемь лет. Венэйблс впоследствии неоднократно привлекался за скачивание детской порнографии.
Джозеф Холл (10 лет 10 месяцев 12 дней)
По словам бабушки Джозефа Холла, мальчик был глуп и склонен к насилию, к тому же, он был серийным поджигателем и его несколько раз исключали из школы за нападения на учителей. Одного учителя он почти задушил телефонным кабелем.
Отец ребенка, сантехник Джефф, был нацистом и неоднократно избивал жену и детей, в том числе Джозефа. 1 мая 2011 года, когда Джефф спал на диване, Джозеф схватил отцовское оружие и выстрелил папе в голову. Он сказал, что устал терпеть насилие над собой и матерью.
Мэри Белл (10 лет 11 месяцев 364 дня)
Мать Мэри была проституткой и родила ее в 17 лет. По словам членов семьи, мать неоднократно пыталась ее убить – однажды Мэри «случайно» выпала из окна (это кончилось хроническим повреждением мозга), а затем «нечаянно» наелась таблеток. Впоследствии Мэри утверждала, что мать заставляла ее заниматься сексом с мужчинами.
В мае 1968 года, за день до своего дня рождения, Мэри задушила насмерть четырехлетнего Мартина Брауна. Спустя два месяца она и ее подружка, 13-летняя Норма Джин Белл, задушили насмерть трехлетнего Брайана Хоува. Полиция сообщала, что после этого Мэри вернулась на место происшествия и нацарапала на животе ребенка букву М.
В декабре 1968 года она была признана виновной в убийствах. По словам судебных психиатров, у нее наблюдались симптомы классической психопатии. В 1980 года в возрасте 23 лет ее выпустили из тюрьмы, она сменила имя. Через четыре года она родила девочку.
Эндрю Голден (11 лет 9 месяцев 27 дней)
В начале 1998 года ученик Вестсайдской средней школы сказал школьному консультанту, что Эндрю Голден планирует устроить в школе стрельбу. Когда того вызвали к консультанту, Голден сказал, что недавно видел во сне, как он сам погибает в конце, поэтому он не планирует осуществлять свой план.
23 марта Голден предупредил одноклассницу, чтобы та не приходила в школу, поскольку он слышал, что что-то должно произойти. 24 марта Голден с сообщником, 13-летним Митчеллом Джонсоном позвонили в школу и заявили, что больны. Затем они подъехали к школе на фургоне, в котором были девять ружей и пистолет. Сразу после обеда Голден включил пожарную сирену и, когда ученики с учителями стали выходить из школы, они открыли по ним огонь из соседней рощи. Погиб один учитель, четыре школьницы и пострадали еще десять человек.
Полиция задержала их в считанные минуты. Их судили как несовершеннолетних. Голден был освобожден в свой 21-й день рождения и сменил имя.