Дети невинны, устами младенца глаголет истина… Мы думаем, что дети чисты и непорочны и поэтому неспособны на зло. Но не всегда это так, пишет Sõbranna.

Ученые не знают, почему столь юные создания могут убить. Причиной могут быть как пережитые в детстве семейные травмы, так и нарушения в головном мозге. Вот лишь некоторые несовершеннолетние преступники, совершившие кровавое дело еще до того, как им исполнилось 12 лет.

Карл Ньютон Мэхан (возраст 6 лет, 8 месяцев, 4 дня)

Карл Ньютон Мэхан ФОТО: Murderpedia

Дело было в 1929 году. Как-то раз Карл Ньютон Мэхан поспорил с восьмилетним Сесилом Ван Хусом из-за куска металлолома. Карл забежал домой, взял отцовское ружье и застрелил из него своего друга. Его признали виновным в убийстве и приговорили к 15 годам в исправительном учреждении для малолетних.

Дедрик Дарнелл Оуэнс (6 лет, 9 месяцев, 24 дня)

Дедрик Оуэнс ФОТО: Murderpedia

29 февраля 2000 года в начальной школе Буэлл в Миссури шестилетний Дедрик выстрелил в свою шестилетнюю одноклассницу Кайлу Ролланд. Очевидцами происшествия стали учительница и 22 одноклассника, по словам которых Дедрик сказал: «Ты мне не нравишься». После этого ребенок нажал на курок. Утром того же дня Оуэнс обещал застрелить своего десятилетнего дядю, а за несколько недель до убийства он воткнул в тело девочки карандаш. Дедрик стал самым юным школьным стрелком-убийцей в истории Америки.

Поскольку в столь юном возрасте он не мог предстать перед судом, обвинитель призвал всех обнять Дедрика. Зато был наказан другой дядя Дедрика, который провел два года в тюрьме за неумышленное убийство.

Амарджет Сада (8 лет)

Амарджет Сада ФОТО: Kuvatõmmis

Доказано лишь одно убийство, совершенное этим индийским мальчиком, но есть подозрения, что он является самым юным в истории серийным убийцей.

В январе 2007 года в одной небольшой индийской деревушке мать оставила своего шестимесячного ребенка спать в колыбели, а сама ушла по делам. Восьмилетний Амарджет схватил младенца, отнес его на соседнее поле и там забил кирпичом насмерть, после чего попытался спрятать труп под травой и листьями.

Семья Амарджета утверждает, что еще до этого он убил своего годовалого кузена и шестимесячную сестру, заявив, что они ему надоели. Но это так и не было доказано, поскольку семья не стала обращаться к властям.

Джеймс Арсен (10 лет)

Джеймс Арсен ФОТО: WIkimedia Commons / Ruben Cantu

Родившийся в 1862 году Джеймс Арсен – самый юный приговоренный к смерти и казненный убийца за всю историю. Вместе с совершеннолетним сообщником он пять километров преследовал шведского туриста после того, как тот сделал покупки в местном арканзасском магазине. Они шесть раз выстрелили ему в голову и разбили голову камнем, но смогли поживиться товаром лишь на 25 центов.

Арсена арестовали, ему удалось бежать, но через несколько лет его поймали и казнили в возрасте 23 лет.

Роберт Томпсон (10 лет 5 месяцев 20 дней) и Джон Венэйблс (10 лет 5 месяцев 30 дней)

Томпсон и Венэйблс ФОТО: Kuvatõmmis

Томпсон и Венэйблс виновны в жестоком убийстве, шокировавшем всю Англию. В 1993 году они украли в торговом центре двухлетнего Джеймса Балджера, когда мать ребенка на что-то отвлеклась. Мальчики отвели ребенка на пять км оттуда, причем их видели другие люди. По словам очевидцев, малыш плакал.

Затем преступники плеснули малышу в глаза синей краской, избили ногами, потоптались на его голове, забросали его кирпичами и камнями и, наконец, закололи его стальной трубкой насмерть. После чего надругались над телом.

Судья констатировал, что мальчики орудовали с необычайной жестокостью, но под стражей они провели всего восемь лет. Венэйблс впоследствии неоднократно привлекался за скачивание детской порнографии.

Джозеф Холл (10 лет 10 месяцев 12 дней)

Джозеф Холл с отцом ФОТО: Kuvatõmmis

По словам бабушки Джозефа Холла, мальчик был глуп и склонен к насилию, к тому же, он был серийным поджигателем и его несколько раз исключали из школы за нападения на учителей. Одного учителя он почти задушил телефонным кабелем.

Отец ребенка, сантехник Джефф, был нацистом и неоднократно избивал жену и детей, в том числе Джозефа. 1 мая 2011 года, когда Джефф спал на диване, Джозеф схватил отцовское оружие и выстрелил папе в голову. Он сказал, что устал терпеть насилие над собой и матерью.

Мэри Белл (10 лет 11 месяцев 364 дня)

Мэри Белл ФОТО: Kuvaõtmmis

Мать Мэри была проституткой и родила ее в 17 лет. По словам членов семьи, мать неоднократно пыталась ее убить – однажды Мэри «случайно» выпала из окна (это кончилось хроническим повреждением мозга), а затем «нечаянно» наелась таблеток. Впоследствии Мэри утверждала, что мать заставляла ее заниматься сексом с мужчинами.

В мае 1968 года, за день до своего дня рождения, Мэри задушила насмерть четырехлетнего Мартина Брауна. Спустя два месяца она и ее подружка, 13-летняя Норма Джин Белл, задушили насмерть трехлетнего Брайана Хоува. Полиция сообщала, что после этого Мэри вернулась на место происшествия и нацарапала на животе ребенка букву М.

В декабре 1968 года она была признана виновной в убийствах. По словам судебных психиатров, у нее наблюдались симптомы классической психопатии. В 1980 года в возрасте 23 лет ее выпустили из тюрьмы, она сменила имя. Через четыре года она родила девочку.

Эндрю Голден (11 лет 9 месяцев 27 дней)

Эндрю Голден ФОТО: Youtube

В начале 1998 года ученик Вестсайдской средней школы сказал школьному консультанту, что Эндрю Голден планирует устроить в школе стрельбу. Когда того вызвали к консультанту, Голден сказал, что недавно видел во сне, как он сам погибает в конце, поэтому он не планирует осуществлять свой план.

23 марта Голден предупредил одноклассницу, чтобы та не приходила в школу, поскольку он слышал, что что-то должно произойти. 24 марта Голден с сообщником, 13-летним Митчеллом Джонсоном позвонили в школу и заявили, что больны. Затем они подъехали к школе на фургоне, в котором были девять ружей и пистолет. Сразу после обеда Голден включил пожарную сирену и, когда ученики с учителями стали выходить из школы, они открыли по ним огонь из соседней рощи. Погиб один учитель, четыре школьницы и пострадали еще десять человек.