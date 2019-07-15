Baltika снова удивляет: подписка на акции задержалась из-за Финансовой инспекции

Первоначально, подписка на акции должна была начаться в понедельник, но Baltika перенесла день подписки, потому что не получила подтверждения по проспекту с открытым предложений акций от Финансовой инспекции. Таким образом, подписка на акции будет проходить с 16 июля по 7 августа, сообщила компания бирже.