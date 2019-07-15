Baltika снова удивляет: подписка на акции задержалась по невероятной причине

Baltika выпустит дополнительно 50 миллионов именных простых акций номинальной стоимостью 10 центов и ценой предложения 10 центов. Уставный капитал производителя одежды увеличивается на 5 миллионов евро, а новый акционерный капитал составляет 5 407 949 евро, сообщает BNS.

При увеличении уставного капитала существующие акционеры имеют право подписаться на новые акции пропорционально сумме номинальной стоимости их акций в течение двух недель после начала периода подписки. KJK Fund, основной акционер Baltika, подтвердил свою готовность подписаться на новые акции.

Выпущенные акции дают право на получение дивидендов начиная с увеличения уставного капитала за финансовый год.