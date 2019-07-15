Baltika снова удивляет: подписка на акции задержалась по невероятной причине

Первоначально, подписка на акции должна была начаться в понедельник, но Baltika перенесла день подписки, потому что не успела подготовить проспект публичного предложения вовремя. Таким образом, подписка на акции будет проходить с 16 июля по 7 августа, сообщила компания бирже.
Baltika выпустит дополнительно 50 миллионов именных простых акций номинальной стоимостью 10 центов и ценой предложения 10 центов. Уставный капитал производителя одежды увеличивается на 5 миллионов евро, а новый акционерный капитал составляет 5 407 949 евро, сообщает BNS.
При увеличении уставного капитала существующие акционеры имеют право подписаться на новые акции пропорционально сумме номинальной стоимости их акций в течение двух недель после начала периода подписки. KJK Fund, основной акционер Baltika, подтвердил свою готовность подписаться на новые акции.
Выпущенные акции дают право на получение дивидендов начиная с увеличения уставного капитала за финансовый год.
В марте производитель одежды объявил о прекращении производства в Эстонии и сокращении около 340 рабочих в Ласнамяэ и Кохтла-Ярве. В конце июня председатель правления Baltika Меэлис Милдер покинул пост генерального директора компании и занял консультативную роль в наблюдательном совете.