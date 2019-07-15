Что-то новенькое: теперь Эстония предлагает иностранцам предприятия как услугу

Предприятие LeapIN, чьей задачей было обслуживание э-резидентов, получило новое название Xolo и теперь помимо прочего предлагает совершенно новую виртуальную услугу: фирма предлагает начинающим индивидуальным предпринимателям возможность заниматься бизнесом, на самом деле не владея им, пишет Postimees.
Новая услуга называется Xolo Go. Ее пользователь получает банковский счет для виртуального предприятия, услуги инвойсирования и помощь в организации ведения дел в ЭР. На родине же пользователи услуги отвечают за обязанности по выплате налогов и прочего сами.
Xolo же зарабатывает тем, что просит пять процентов с каждого выставленного счета.
Клиенты имеют доступ к своему предприятию через веб-среду, счета можно выставлять под именем своего бренда.
«Если вы создаете профиль в Xolo Go, вы становитесь партнером с Xolo. Вы на самом деле не владеете предприятием, хотя мы предлагаем вам все необходимое, чтобы вы могли вести бизнес так, будто предприятие у вас есть», – сказано на веб-странице Xolo.
В прошлом месяце Xolo привлек инвестиций на 7 миллионов долларов от инвесторов из Эстонии, Финляндии и Франции. На данный момент у них 2500 клиентов.
Крупнейшими владельцами Xolo являются: люксембургский фонд Karma Ventures, мелкие акционеры Funderbeam, Melvest (Эрик Мелль), Medwedia (Урмо Пярг) и Placeholder (Эрко Хансар). Свою долю в предприятии имеет и руководитель совета программы э-резидентства Таави Котка через OÜ Kakuke.