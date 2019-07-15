Что-то новенькое: теперь Эстония предлагает иностранцам предприятия как услугу

Новая услуга называется Xolo Go. Ее пользователь получает банковский счет для виртуального предприятия, услуги инвойсирования и помощь в организации ведения дел в ЭР. На родине же пользователи услуги отвечают за обязанности по выплате налогов и прочего сами.

Xolo же зарабатывает тем, что просит пять процентов с каждого выставленного счета.

Xolo ФОТО: Kuvatõmmis

Клиенты имеют доступ к своему предприятию через веб-среду, счета можно выставлять под именем своего бренда.

«Если вы создаете профиль в Xolo Go, вы становитесь партнером с Xolo. Вы на самом деле не владеете предприятием, хотя мы предлагаем вам все необходимое, чтобы вы могли вести бизнес так, будто предприятие у вас есть», – сказано на веб-странице Xolo.

В прошлом месяце Xolo привлек инвестиций на 7 миллионов долларов от инвесторов из Эстонии, Финляндии и Франции. На данный момент у них 2500 клиентов.