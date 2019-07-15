В Мяннику построят полосу препятствий по стандартам НАТО

В стрелковом тире Кайтселийта в столичном предместье Мяннику, который является основной тренировочной базой сотрудников эстонских силовых ведомств, появится новая полоса препятствий стоимостью 200 000 евро, соответствующая стандартам НАТО.
"Новая полоса препятствий существенно расширит возможности. Тир постоянно развивается и с момента перехода к Кайтселийту в 1999 году он изменился до неузнаваемости", - сообщил директор тира Ааво Пекри, а также добавил, что строительство полосы препятствий будет стоить немногим более 200 000 евро.
Предыдущий этап обновлений, который завершился в начале 2019 года, обошелся в 1,7 млн евро, сообщает rus.err.ee.
По словам Пекри, использование тира зависит от проводимых в нем в конкретный период времени работ: в прошлом году практически весь тир был закрыт на ремонт, однако к концу года все равно набралось более 22 000 посещений, а до проведения крупных ремонтных работ тир в год посещали в среднем 25 000 человек.