В Мяннику построят полосу препятствий по стандартам НАТО

"Новая полоса препятствий существенно расширит возможности. Тир постоянно развивается и с момента перехода к Кайтселийту в 1999 году он изменился до неузнаваемости", - сообщил директор тира Ааво Пекри, а также добавил, что строительство полосы препятствий будет стоить немногим более 200 000 евро.

По словам Пекри, использование тира зависит от проводимых в нем в конкретный период времени работ: в прошлом году практически весь тир был закрыт на ремонт, однако к концу года все равно набралось более 22 000 посещений, а до проведения крупных ремонтных работ тир в год посещали в среднем 25 000 человек.