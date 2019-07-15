Пн, 15.07.2019
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  • Переход в "Барселону" отменен? Неймар вернулся к тренировкам с "Пари Сен-Жермен"

Переход в "Барселону" отменен? Неймар вернулся к тренировкам с "Пари Сен-Жермен"

Неймар.

ФОТО: Francois Mori / AP

Нападающий «ПСЖ» Неймар прибыл в расположение клуба, передает sports.ru.

Бразилец в воскресенье вечером вылетел из Сан-Паулу и сегодня с утра приехал на базу для начала тренировок с командой. 

Сегодня также состоится встреча между футболистом и спортивным директором Леонардо, на которой будет обсуждаться опоздание Неймара.

8 июля «ПСЖ» сообщил, что игрок не явился на предсезонку, и лишил его премии за этику. Отец Неймара заявил, что у сына есть еще одна неделя отпуска. 

Ранее сообщалось, что Неймар изначально планировал вернутся в «ПСЖ» 15 июля, а руководство клуба знало об этом.

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