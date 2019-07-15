Переход в "Барселону" отменен? Неймар вернулся к тренировкам с "Пари Сен-Жермен"

Бразилец в воскресенье вечером вылетел из Сан-Паулу и сегодня с утра приехал на базу для начала тренировок с командой.

Сегодня также состоится встреча между футболистом и спортивным директором Леонардо, на которой будет обсуждаться опоздание Неймара.

8 июля «ПСЖ» сообщил, что игрок не явился на предсезонку, и лишил его премии за этику. Отец Неймара заявил, что у сына есть еще одна неделя отпуска.