Остались последние билеты на Олимпийские игры в Токио

По словам директора по маркетингу официального продавца билетов на Олимпийские игры в Эстонии Estravel, Айри Илиссон, интерес жителей Эстонии к билетам оказался выше ожидаемого: «Estravel продает билеты на соревнования и поездки на Олимпийские игры, начиная с 2010 года. Ранний опыт показал, что жители Эстонии охотнее посещают Олимпийские игры, если они проводятся недалеко от Эстонии – больше всего жителей Эстонии отправилось на Игры в Лондоне».

Посещение Олимпийских игр в более дальних и экзотических странах требует намного больших расходов на поездку, поэтому и спрос оказывается не таким большим. «По сравнению с последними летними Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро, спрос на поездку на место проведения вырос. На сегодняшний день большинство билетов на Олимпийские иргы в Токио забронированы, и не известно, сколько билетов мы получим дополнительно и получим ли вообще», – рассказала Илиссон.

Продажа билетов на XXXII Олимпийские игры началась в начале июля. Для Эстонии были выделены билеты на церемонию открытия и закрытия, цена на которые варьировалась, в зависимости от категории посадочных мест, от 122 до 2575 евро. Также забронированы билеты на соревнования по легкой атлетике, фехтованию, пляжному волейболу, баскетболу, теннису, борьбе и гребле. Цены на билеты на соревнования различаются в зависимости от вида спорта, дневной программы и категории билета – места с более хорошим видом стоят дороже, билеты на места сзади стоят значительно дешевле. Например, билет А-категории на финальные соревнования по легкой атлетике стоит 1145 евро, а билет Е-категории на те же соревнования стоит 59 евро. Айри Илиссон добавила, что, кроме билетов на соревнования, в Estravel бронируют и размещение. Для покупки билетов на самолет еще рано, поскольку билеты поступают в продажу в среднем за 365 дней до вылета.

Олимпийские игры в 2020 году затрагивают преимущественно два региона Токио – Heritage Zone и Tokyo Bay Zone, где предусмотрено 43 разные площадки для мероприятий. Из них всего два здания, которые использовались для проведения первых в Токио Олимпийских игр в 1964, используются снова и в следующем году. Остальные площадки, стадионы и здания строятся специально для предстоящих Игр.