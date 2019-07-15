Пассажиры Elron стали активнее ездить в Тарту и Нарву

«Количество пассажиров постоянно росло в первой половине этого года и перевалило, в общей сложности, за четыре миллиона. По сравнению с пятью годами ранее, когда на маршруты вышли новые поезда, нам удалось увеличить количество пассажиров более чем вдвое. Понятно, что это создает нагрузку для предприятия в целом, и, к сожалению, переполненность поездов влияет также на пассажиров. Мы надеемся на понимающее отношение клиентов и стараемся как можно скорее вывести на маршруты дополнительные поезда», – сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

«По сравнению с прошлым годом было перевезено более чем на 200 тысяч пассажиров больше. Наибольший рост обеспечили экспресс-маршруты: в направлении как Тарту, так и Нарвы количество пассажиров увеличилось более чем на четверть. Больше всего пассажиров было перевезено в мае, когда нашими поездами воспользовались 726 тысяч раз. Мы надеемся обслужить более 8 миллионов пассажиров к концу года, что станет очередным рекордом за последние два десятка лет», - рассказал Конго.

С 1 августа цены билетов на экспресс-поезда станут выше в часы пиковой нагрузки, и ниже в часы отправлений, пользующихся меньшим спросом. «Мы считаем необходимым ввести зависящие от спроса цены, чтобы справиться с растущим пассажиропотоком, и надеемся, что часть пассажиров станет чаще выбирать для поездок менее напряженные дни недели и часы отправлений. Мы по-прежнему рекомендуем всем покупать билеты онлайн по более выгодным ценам», - заявил Конго.