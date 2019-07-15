Названа возможная дата возобновления полетов Boeing 737 MAX

По мнению источников, компания не успеет устранить неисправности раньше этой даты. Кроме того, помешать возобновлению полетов может и смена руководства в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), пишет lenta.ru .

За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии: самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. После этого большинство стран мира, включая Россию, приостановили эксплуатацию самолета.