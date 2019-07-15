Dancing Queen: Тереза Мэй вновь зажгла, теперь под хит ABBA

Видео танца опубликовал канал Parliamentarian в YouTube. На кадрах видно, что на фестивале Мэй присутствовала со своим мужем, при этом премьер-министр делала характерные движения руками, которые, как отмечает Reuters, ее оппоненты сравнивают с движениями робота.

В прошлом году Тереза Мэй во время посещения Южной Африки станцевала со школьниками, а после этого вышла на сцену во время конференции Консервативной партии и продемонстрировала «удивительно роботизированные движения».