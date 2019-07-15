Столкновение BMW и мотоцикла имело печальные последствия: полиция ищет очевидцев

Инцидент имел место около 8.53 у дома номер 137 по Палдискому шоссе. Участниками аварии стали автомобиль BMW X5 и мотоцикл Kawaski Z1000.

По предварительным данным, водитель ехавшего со стороны Мустамяэ в сторону Хааберсти автомобиля решил совершить разворот рядом с Таллиннским зоопарком, но столкнулся с ехавшим во встречном направлении мотоциклом.

В результате столкновения пострадал 28-летний водитель мотоцикла, которого доставили в больницу. В полиции сообщили, что оба водителя были трезвыми и имели водительские права соответствующей категории.