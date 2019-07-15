Картина дня: застрявший в России эстонский капитан, рост зарплат и сентябрьский салют в Москве

Находящийся в России эстонский капитан: «Зачем им нужно меня здесь удерживать?»

Сидящий под арестом в калининградской гостинице эстонский капитан не понимает, почему российские пограничники его удерживают, когда залог в размере 700 000 евро внесен, а рыболовное судно Roxen и остальных трех членов экипажа отпустили домой. Читать далее...

Студия Postimees: сентябрьским салютом по скандальному памятнику из Лихула

Посреди лета в Эстонии неожиданно обострилась военная риторика. Глава МИДа Урмас Рейнсалу ("Отечество") усмотрел провокацию в планах России отметить салютом 22 сентября, а партия EKRE пообещала восстановить скандальный памятник в Лихула. Смотрите видео!

МИД Литвы: планы России праздновать взятие Вильнюса и Каунаса неприемлемы

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал неприемлемым решение России отметить артиллерийскими салютами 75-ю годовщину освобождения Вильнюса и Каунаса от фашистских войск. Читать далее...

Зарплаты в Эстонии растут с бешеной скоростью: но на каких должностях больше всего?

Рост зарплат работников по обслуживанию клиентов, бухгалтеров и агентов по продаже замедлился, а заработки разработчиков программного обеспечения вновь стали увеличиваться. Читать далее...

Марш по граблям: будущее эстонского сланцевого завода будет зависеть от цены на нефть

Ровно пять лет назад тогдашний премьер-министр Таави Рыйвас вместе со своим приятелем, депутатом парламента и членом совета Eesti Energia Калле Паллингом радовались в соцсетях, что цена на сырую нефть марки Brent выросла до рекордного за девять месяцев уровня, что стало хорошей новостью для производителей сланца. Читать далее...

Дети-убийцы, совершившие самые безжалостные преступления

Дети невинны, устами младенца глаголет истина… Мы думаем, что дети чисты и непорочны и поэтому неспособны на зло. Но не всегда это так. Читать далее...

Мужчина, промышлявший контрабандой сигарет, лишился автомобиля

На прошлой неделе Пярнуский уездный суд в порядке ускоренного производства утвердил соглашение, предусматривающее двухлетнее условное наказание для мужчины, который провез через южную границу более 150 000 контрабандных сигарет. Кроме того, его лишили автомобиля Volkswagen Passat. Читать далее...

Клиент думал, что купил напичканный электроникой автомобиль, но вскоре понял, что ему подсунули кота в мешке

В Комиссию по рассмотрению потребительских жалоб обратился человек, который 22 февраля 2019 года за 21 500 евро приобрел в Inchcape Motors Estonia автомобиль Honda CR-V 2015 года выпуска. Спустя неделю после покупки клиент обнаружил, что в машине отсутствуют заявленные в объявлении электронные помощники. Продавец предложил покупателю выкупить машину, но его этот вариант не устроил. Читать далее...

Mootor Grupp будет судиться с государством

В ответ на заявление AS Mootor Grupp от 5 июня министр экономики и инфраструктуры Таави Аас отказался назначить компенсацию за соблюдение обязательства по бесплатной перевозке пассажиров. Фирма Mootor Grupp будет искать справедливости в суде, поскольку Министерство экономики и коммуникаций по существу не рассмотрело аргументы ходатайства по существу, а отказ в выплате компенсации противоречит закону. Читать далее...

Что-то новенькое: теперь Эстония предлагает иностранцам предприятия как услугу

Предприятие LeapIN, чьей задачей было обслуживание э-резидентов, получило новое название Xolo и теперь помимо прочего предлагает совершенно новую виртуальную услугу: фирма предлагает начинающим индивидуальным предпринимателям возможность заниматься бизнесом, на самом деле не владея им. Читать далее...

Норман Аас: как сделать генпрокурора независимым от политических перемен в стране?