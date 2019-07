Доцент Тартуского университета: использование искусственного интеллекта всё еще в далеком будущем

Например, в предложении на экране много ошибок: не "minen", а "lähen" и все падежи перепутаны; наша система исправляет всё на правильное предложение "ma lähen kauplusesse vorsti ostma". Что касается стилизации, английское предложение с "you" переводится на эстонский в зависимости от выбранного стиля как "sa" или "teie", причём остальные слова в предложении тоже подстраиваются под выбранный стиль. Стилизация даже работает в рамках одного и того же языка: например, "täitsa pekkis" переводится на корректный эстонский как "see on täiesti segane".