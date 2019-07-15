Доцент Тартуского университета: использование искусственного интеллекта всё еще в далеком будущем

На помощь приходят многоязычные системы перевода. Оказывается, что если научить одну и ту же систему переводить, например, с русского на английский, а также с эстонского на латышский, то неожиданным образом система сможет переводить и с русского на латышский. Причина проста: просто система по-отдельности научилась и читать русский, и воспроизводить латышский. А раз для исправления ошибок или адаптации стиля надо переводить на тот же самый язык, то остается потренировать нашу систему сразу на эстонско-английском и англо-эстонском направлении, и мы получаем переводчик с эстонского на хороший эстонский (потому что другого система и не видела). Приведем пару примеров.

Например, в предложении на экране много ошибок: не "minen", а "lähen" и все падежи перепутаны; наша система исправляет всё на правильное предложение "ma lähen kauplusesse vorsti ostma". Что касается стилизации, английское предложение с "you" переводится на эстонский в зависимости от выбранного стиля как "sa" или "teie", причём остальные слова в предложении тоже подстраиваются под выбранный стиль. Стилизация даже работает в рамках одного и того же языка: например, "täitsa pekkis" переводится на корректный эстонский как "see on täiesti segane".

Конечно как и с обычным переводом, результат не идеален, и система справляется не со всеми ошибками или стилизацией. Зато от неё есть польза тем, кто только учит язык и достаточно его сам понимает, чтобы увидеть, когда наша система его поправляет как надо, а когда сама ошибается. Главное, что для того, чтобы её сделать, не нужно ни одного примера исправления ошибок или стилизации текста, что значит, эту же технологию можно легко применить к множеству других языков.

Что же это всё означает - раз получившаяся программа справляется сразу с несколькими задачами, которые обычно ассоциируются с человеческим мышлением, можно ли сравнить ее с человеком? Насчет мышления что-то определенное сказать сложно: мы не знаем, как люди думают, знаем только, что в мозгу нейроны обмениваются электрическими сигналами разной силы. В случае нейронных сетей всё так же: математически мы знаем, как они считают и учатся, но целиком описать, как именно они справляются с задачей, не можем, и по большой части они остаются для нас черным ящиком.

Что же касается понимания, то на основе множества тестов и проверок можно уверенно сказать, что нейронные сети просто учатся имитировать человеческую деятельность на конкретных задачах, но не понимают смысл текста так, как это делаем мы. Так что всемогущий общий искусственный интеллект, в том числе и с точки зрения понимания и воспроизведения языков всё ещё в неопределённом далёком будущем.

В заключение: технологии, о которых я говорил, не являются ни глупыми и бесполезными, ни зловеще гениальными. Машинный перевод и другие применения той же технологии быстро развиваются, однако главная цель - не заменить человека, а создать в помощь людям удобный инструмент, который упростит и ускорит его работу, а человек, в свою очередь - это тот необходимый "компонент", без которого пока что не достичь 100% надёжности. Поэтому, подводя итог, я прихожу к общей теме этой конференции: оптимальный способ использовать искусственный интеллект - в сотрудничестве с человеком, через их "общий знаменатель"!