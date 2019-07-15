Ветеринар и школьная учительница получили 33 года на двоих за производство наркотиков

Приговором от 15 июля Каравайчик получил семнадцать лет, Грибовская – шестнадцать.

Суд установил, что в 2016-2017 годах супружеская пара ветеринара и учительницы договорилась о серийном производстве психотропного вещества с последующей продажей. По стечению обстоятельств, каждый из трех покупателей оказался полицейским осведомителем, и все сделки по сбыту проходили под наблюдением оперативников. С первой продажи до задержания Каравайчика и Грибовской прошел почти год.

Выпускник ветеринарной академии утверждал, что производил не психотроп, а его имитацию - смесь из толченых таблеток под видом амфетамина, чтобы найти деньги на разработку протезов для кошек и собак.

Обвинение настаивало, что у ветеринара изъяли больше килограмма запрещенного стимулятора, а сам он говорил, что наркотик подбросили оперативники, которые пытали его током и угрожали сделать то же самое с его пожилой матерью.