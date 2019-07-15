Maximа сменила руководство в Эстонии

Со вторника, 16 июля, на должность руководителя Maxima Eesti заступит Эдвинас Волкас, который до этого управлял предприятием Maxima Grupe в Болгарии. Он заменит на этой должности Марко Пыдера, сообщаеься в пресс-релизе предприятия.
К команде Maxima Eesti также присоединится коммерческий директор Мартинас Пикелис. Исполнительным директором Maxima Bulgaria назначен Петер Павлов.
Эдвинас Волкас работает на предприятиях Maxima Grupe с 2001 года, за эти годы он занимал руководящие посты на разных предприятиях, а четыре последних года являлся исполнительным директором Maxima Bulgaria. Прошлый 2018 год стал для Maxima Bulgaria первым, когда прибыль до вычета процентов была положительной, а доходы предприятия с продаж выросли в прошлом году на 19,4%, достигнув 132,8 миллиона евро.
Покидающий должность Марко Пыдер прокомментировал со своей стороны, что в результате тесного сотрудничества с местным руководством Maxima Eesti смогла проделать важные шаги для достижения целей, установленных на рынке Эстонии.
«Я хочу от всего сердца поблагодарить всех своих коллег за их ежедневный самоотверженный труд при обслуживании наших клиентов и пожелать всей команде успехов в укреплении позиций Maxima на богатом на испытания рынке розничной торговли Эстонии», – сказал Марко Пыдер.