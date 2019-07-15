Maximа сменила руководство в Эстонии

Эдвинас Волкас работает на предприятиях Maxima Grupe с 2001 года, за эти годы он занимал руководящие посты на разных предприятиях, а четыре последних года являлся исполнительным директором Maxima Bulgaria. Прошлый 2018 год стал для Maxima Bulgaria первым, когда прибыль до вычета процентов была положительной, а доходы предприятия с продаж выросли в прошлом году на 19,4%, достигнув 132,8 миллиона евро.