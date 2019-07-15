Пн, 15.07.2019
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Таллиннские Дни моря посетили более 200 000 человек

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Таллиннские Дни Моря-2019. Второй день.

ФОТО: Hendrik Osula

В воскресенье подошли к концу таллиннские Дни моря. Крупнейший морской фестиваль Эстонии, который длился три дня и проходил в Ванасадам, Летной гавани, а также в портах Ноблесснера и Haven Kakumäe, в этом году посетили более 200 тысяч человек. 

Помимо морской программы развлечений и концертов гости в этом году смогли посетить в Haven Kakumäe новый морской центр и уникальный "лодочных отель", где можно в зимнее время хранить 250 судов.  

По словам руководителя проекта Морских дней Леннарта Сундья, в следующем году к Морским дням уже будет открыт новый центр досуга "Завод изобретений PROTO" и международный центр искусств KAI в Ноблесснере.

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