Таллиннские Дни моря посетили более 200 000 человек

В воскресенье подошли к концу таллиннские Дни моря. Крупнейший морской фестиваль Эстонии, который длился три дня и проходил в Ванасадам, Летной гавани, а также в портах Ноблесснера и Haven Kakumäe, в этом году посетили более 200 тысяч человек.