Uus 50-naelane ФОТО: BANK OF ENGLAND / EPA / Scanpix

Портрет математика и одного из родоначальников компьютерных наук Алана Тьюринга появится на новой банкноте в 50 фунтов. Об этом сообщает портал Би-Би-Си.

Тьюринг, дешифровавший коды нацистов во время Второй мировой войны, в послевоенное время получил приговор за гомосексуальность и был подвергнут химической кастрации. Он был реабилитирован только в 2013 году.

Новая купюра будет выпущена в обращение к концу 2021 года и будет, как и все новые деньги, выпускаемые Банком Англии, не бумажной, а полимерной.

"Алан Тьюринг был выдающимся математиком, и его работа значительно повлияла на нашу сегодняшнюю жизнь", - заявил управляющий Банка Англии Марк Карни.

"Он был отцом компьютерных наук и искусственного интеллекта, а также героем войны. Вклад Алана Тьюринга во многих областях был революционным. Тьюринг - гигант, на плечах которого стоят многие в наши дни", - заявил Карни.

Работа Алана Тьюринга в годы Второй мировой войны позволила командованию союзных войск получить доступ к секретным донесениям с флота нацистской Германии. Тьюринг раскрыл код немецкой шифровальной машины "Энигма", и гитлеровское командование не догадывалось об этом в течение всей войны.

Работа Алана Тьюринга в годы Второй мировой войны позволила командованию союзных войск получить доступ к секретным донесениям с флота нацистской Германии. Тьюринг раскрыл код немецкой шифровальной машины "Энигма", и гитлеровское командование не догадывалось об этом в течение всей войны.

Новые деньги Англии

Банкнота в £50 фунтов - последняя, которую Банк Англии переводит в пластик. Эту купюру иногда называют "валютой коррумпированных элит" - она меньше всего используется в обращении и пользуется популярностью на черном рынке.

Вначале было принято принципиальное решение о том, что новая купюра будет посвящена деятелю науки. В конкурсе на увековечение на новых деньгах участвовали 989 имен, предложенных общественностью. Комитету Банка Англии пришлось составить шорт-лист, в котором были физики Стивен Хокинг, Эрнест Резерфорд, Джеймс Максвелл, математик Ада Лавлейс и другие ученые.

Одновременно активисты развернули кампанию за то, чтобы на купюре появился представитель этнического или расового меньшинства, многие, включая членов парламента, призывали Банк Англии отдать это место женщине.

На имеющихся ныне в обращении 50-фунтовых банкнотах изображены отцы английской Индустриальной революции - создатели парового двигателя Джеймс Уатт и Мэттью Боултон. Это довольно новый образец - его начали выпускать лишь в 2011 году.

С переходом с бумажных купюр на пластиковые Банк Англии решил заодно изменить и дизайн.

Купюра в 20 фунтов войдет в обращение в 2020 году - с помощью фокус-групп было решено изобразить на ней художника Уильяма Тернера. (На старой купюре можно увидеть портрет экономиста Адама Смита).

Все пяти- и десятифунтовые купюры уже заменены (старые бумажные деньги можно свободно обменять в банках на новые с комиссией в 2%). На них размещены портреты Уинстона Черчилля и писательницы Джейн Остин.