Почту Эстонии обязали улучшить доставку корреспонденции до конца года

Департамент конкуренции в июле сделал госкомпании Eesti Post предписание улучшить до первого января 2020 года работу по доставке почты внутри страны, пишет rus.err.ee.
По Закону о почте, 90% корреспонденции должно доходить до адресата на следующий день после того, как она попала на почту. Однако в ходе проверки Департамент конкуренции установил, что только 76% писем доставляются адресатам на следующий день. Почта Эстонии в начале 2019 года не улучшила свои результаты, поэтому департамент сделал госкомпании предписание усовершенствовать работу по доставке почты до конца года.
Кроме этого, чиновники обязали Почту Эстонии открыть не позднее первого января 2020 года одно почтовое отделение в волости Йыэляхтме и не позднее 1 октября 2019 года одно почтовое отделение должно быть открыто в волости Эльва.