Почту Эстонии обязали улучшить доставку корреспонденции до конца года

По Закону о почте, 90% корреспонденции должно доходить до адресата на следующий день после того, как она попала на почту. Однако в ходе проверки Департамент конкуренции установил, что только 76% писем доставляются адресатам на следующий день. Почта Эстонии в начале 2019 года не улучшила свои результаты, поэтому департамент сделал госкомпании предписание усовершенствовать работу по доставке почты до конца года.