Пн, 15.07.2019
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Чемпионат мира по фехтованию эстонские шпажистки начали с побед

Irina Embrich

ФОТО: Tairo Lutter

На начавшемся в Будапеште чемпионате мира по фехтованию все четыре эстонские шпажистки пробились в основной турнир, передает  rus.err.ee.

Кристина Кууск и Ирина Эмбрих на групповом этапе выиграли все шесть поединков. Юлия Беляева одержала пять побед и потерпела одно поражение, поэтому ей пришлось провести еще один матч, в котором была повержена представительница Греции Ники-Катерина Сидиропулу-Христодулу - 15:4.

Катрина Лехис попала в основной турнир автоматически, так как находится в мировом рейтинге на высоком, 14-м, месте.

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