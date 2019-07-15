Чемпионат мира по фехтованию эстонские шпажистки начали с побед

Кристина Кууск и Ирина Эмбрих на групповом этапе выиграли все шесть поединков. Юлия Беляева одержала пять побед и потерпела одно поражение, поэтому ей пришлось провести еще один матч, в котором была повержена представительница Греции Ники-Катерина Сидиропулу-Христодулу - 15:4.