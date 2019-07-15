Фото и видео: производители рекордного количества амфетамина надолго сядут в тюрьму

Харьюский уездный суд признал сегодня виновными в производстве и распространении наркотиков преступную группировку. Один из злоумышленников в качестве дополнительного наказания получил более 19 лет тюремного заключения, пишет Postimees.
Полицейские службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали в период с февраля по май 2018 года шестерых мужчин, которые подозревались в том, что произвели самое большое за последние годы количество амфетамина и занимались оборотом наркотических средств в Харьюмаа и Ида-Вирумаа.
Суд отправил Андреса Тарту в тюрьму на 15 лет. К этому сроку добавилось неотбытое наказание – более четырех лет заключения. В итоге за решеткой Андрес просидит 19 лет, один месяц и четыре дня.
Айвар Тарту был приговорен к 14-и годам тюремного заключения.
Дмитрия Иванова суд признал виновным в незаконном обращении наркотиками в большом количестве и наказал его 13-ю годами тюремного заключения. К сроку прибавилось неотбытое ранее наказание, так что виновный должен провести за решеткой 13 лет, три месяца и 28 дней.
Александр Кузьмин получил восемь с половиной лет тюремного срока. Суд добавил неотбытое наказание. В итоге – 12 лет, четыре месяца и десять дней.
Олег Самохин получил 11 лет тюремного заключения.
Кристийну Романову также признали виновной и наказали восемью годами тюремного заключения, к чему прибавился срок неотбытого наказания. Виновная проведет в тюрьме восемь лет, два месяца и 27 дней.
По словам руководителя службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью криминального бюро Пыхьяской префектуры Райта Пикаро, при обыске гаража было обнаружено 139 кг жидкости, которая содержала 75 кг чистого амфетамина.
"Мы остановили производство амфетамина в рекордном для Эстонии количестве. Для нас было также важно задержать верхушку этой преступной цепочки и разорвать сеть распространения наркотиков", – сказал год назад Пикаро.
По оценке Пикаро, из изъятого исходного материала можно было изготовить по крайней мере 200 кг амфетамина. "Стоимость такого количества амфетамина крепостью около 30% на улице оценивается в миллионы евро. Кроме амфетамина мы изъяли у этой группы в большом количестве марихуану, экстази, GHB и метамфетамин", – сказал он.