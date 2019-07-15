Пн, 15.07.2019
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  • Эстонские школьники завоевали три медали на олимпиаде по физике

Эстонские школьники завоевали три медали на олимпиаде по физике

Слева направо: Каарел Кивисалу, Константин Дукач, Ханнес Куслап и Урмас Лухаээр.

ФОТО: FB Eesti Füüsikaolümpiaad

Эстонские школьники завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на Международной олимпиаде по физике, проходившей на минувшей неделе в Тель-Авиве. 

Золотую медаль выиграл Константин Дукач из Нарвского языкового лицея, серебряную - Ричард Лухтару из Тартуской гимназии Хуго Треффнера, бронзовую - Каарел Кивисалу из Таллиннской реальной школы. 

Школьники Ханнес Куслап из гимназии Хуго Треффнера и Урмас Лухаээр из Реальной гимназии Ныо получили почетные грамоты. 

Международная олимпиада по физике прошла в Тель-Авиве в пятидесятый раз. В соревновании участвовали школьники из 70 стран мира. 

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