Эстонские школьники завоевали три медали на олимпиаде по физике

Золотую медаль выиграл Константин Дукач из Нарвского языкового лицея, серебряную - Ричард Лухтару из Тартуской гимназии Хуго Треффнера, бронзовую - Каарел Кивисалу из Таллиннской реальной школы.

Школьники Ханнес Куслап из гимназии Хуго Треффнера и Урмас Лухаээр из Реальной гимназии Ныо получили почетные грамоты.

Международная олимпиада по физике прошла в Тель-Авиве в пятидесятый раз. В соревновании участвовали школьники из 70 стран мира.