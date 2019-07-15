Переписка намекает: Эстонию ждет массовое слияние ведомств

На этот факт указывает датирующееся минувшей пятницей письмо вице-канцлера Министерства финансов Райго Ууккиви в Министерство юстиции. В документе исследуются возможности такого объединения.

"В рамках госреформы мы объединяем входящие в сферу управления различных министерств ведомства, которые из-за своей взаимосвязи по области деятельности могли бы создать единое целое и таким образом превратиться в одно учреждение", - значится в письме Ууккиви.

Он отмечает, что сами министерства не высказали пожеланий и готовности о создании департамента на основе нескольких министерств.

ФОТО: Kuvatõmmis

"По нашей оценке, такую идею можно принципиально поддержать. Претворение в жизнь этой идеи требует, однако, решения нескольких вопросов юридического характера", - отмечает вице-канцлер.

В Эстонии сейчас нет ни одного департамента или инспекции, которая одновременно входила бы в сферу администрирования нескольких министерств.

Уже началось обсуждение возможного слияния Департамента шоссейных дорог, Летного департамента и Департамента водных путей. Аналогичный процесс может ждать Департамент здоровья и Лекарственный департамент. По какой-то причине до сих пор раздельно существуют Сельскохозяйственный департамент, Департамент сельхозрегистров и информации и Ветеринарный департамент.

Несомненно, объединение ждет и целевые учреждения. В сфере управления Министерства образования и науки находится, к примеру, семь целевых учреждений: Hariduse Infotehnoloogia SA, Spordikoolituse ja -Teabe SA, SA Innove, Kutsekoda, Archimedes, Эстонское научное агентство и Научный центр Ahhaa. По итогам осенних решений их станет значительно меньше.

Под вопросом находится и потребность в существовании Фонда развития предпринимательства в ситуации, когда создан центр государственных услуг поддержки.

В ходе обсуждения бюджетной стратегии государства правительство согласилось с небходимостью найти возможности для экономии. Более точные данные по планам экономии для министерств будут оглашены осенью в ходе обсуждения госбюджета.