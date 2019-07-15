Владимир Васильев стал тренером-аналитиком сборной Эстонии по футболу

Помогать Карелу Воолайду в сборной будут Март Поом, как тренер вратарей, Айвар Аннисте (помощник наставника дубля таллиннского "Калева"), помощник Воолайда в молодежной сборной Марио Ханси, физиотерапевт Отть Меэритс. В сборной Эстонии теперь появилась и должность тренера-аналитика, который отвечает за видеоразбор матчей. Этот пост занял представитель "Левадии" Владимир Васильев.