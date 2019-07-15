Фото: смотрите, как идет строительство сцены для крупнейшего концерта в истории Тарту

В предстоящий четверг в Тарту пройдет концерт легендарной рок-группы Metallica, который соберет на старом летном поле на задворках Эстонского национального музея около 60 000 любителей музыки. Это будет крупнейший концерт за всю историю Тарту.
По словам представителя организующей концерт фирмы Live Nation Estonia Ильи Юдейкина, перед входом "В" Эстонского национального музея строится сцена высотой 20 и шириной 60 метров. Строительство займет несколько дней, по сейчас все идет согласно графику.
В понедельник после полудня строительство шло полным ходом, и случайных прохожих на территорию концертной площадки уже не пускали.
До часу ночи пятницы действует запрет на полеты дронов возле музея. Кроме того, концерт повлечет за собой ряд изменений в организации движения в Тарту и его окрестностях.
Всемирно известная Metallica выступит в Эстонии в четвертый раз. До этого группа трижды давала концерты в Таллинне. Билеты на нынешнее шоу были распроданы на прошлой неделе.