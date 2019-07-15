Фото: смотрите, как идет строительство сцены для крупнейшего концерта в истории Тарту

По словам представителя организующей концерт фирмы Live Nation Estonia Ильи Юдейкина, перед входом "В" Эстонского национального музея строится сцена высотой 20 и шириной 60 метров. Строительство займет несколько дней, по сейчас все идет согласно графику.

В понедельник после полудня строительство шло полным ходом, и случайных прохожих на территорию концертной площадки уже не пускали.

До часу ночи пятницы действует запрет на полеты дронов возле музея. Кроме того, концерт повлечет за собой ряд изменений в организации движения в Тарту и его окрестностях.