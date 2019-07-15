Дзюдоист Григорий Минашкин победил на Гран-при чемпиона мира и завоевал серебряную медаль

В Будапеште состоялся этап Гран-при по дзюдо, на котором эстонский тяжеловес Григорий Минашкин завоевал серебряную медаль, передает Postimees.
На пути к финалу Минашкин победил грузинского спортсмена Гиоргия Бериашвили, причем грузин был повержен за две минуты, дзюдоиста из Индии, а в 1/4 финала Минашкин одержал победу над действующим чемпионом нира Чо Гу Хамом. В полуфинале эстонскому борцу противостоял голландец Симеон Катарина. В закрытой по характеру схватке Минашкин сумел выстроить надежную оборону и в нужное время контратаковать противника. Но и голландский спотсмен не желал проигрывать в полуфинале, поэтому схватка перешла в дополнительное время, в котором мастерство и удача оказались на стороне нашего спортсмена.
В финале Минашкин боролся с чемпионом мира 2017 года Вольфом Аароном. Японский спортсмен с американскими корнями сумел всего за тридцать секунд до конца схватки выиграть золотую мидаль венгерского Гран-при.
По итогам соревнований Минашкин, как и занявший в категории до 81 кг девятое место Кристьян Тынисте, получили достаточное количество рейтинговых очков, для продолжения борьбы за путевку на Олимпиаду в Токио.