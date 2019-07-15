Дизайнер на TEDxLasnamäe: велосипедные дорожки создают люди, никогда не ездившие на велосипеде

Или возьмем еще шире. Эстония сегодня, что мне нравится - это дизайн, потихоньку проникающий во всю сферу государственных услуг. Налоговая инспекция заполняет наши декларации и не заставляет нас раз в году решать сложные математические задачи (весь остальной цивилизованный мир именно этим мается). В Департаменте полиции и погранохраны, не выходя из дома, можно посмотреть, долго ли придется стоять в очереди. Структурные изменения происходят не только в госсекторе, меняется и бизнес, большой и маленький.

Приведу пример из своей практики, связанный с компанией Apollo. Когда она к нам обратилась, это был известный книжный магазин. Кроме того, в группу предприятий входили бренды, арендующие и продающие видеофильмы, магазин музыки. И всем было понятно, что тогдашняя модель не имеет будущего. Книги покупали все меньше, фильмы на DVD теряли популярность (на сегодня они и вовсе ушли в историю). После основательной работы, разговоров с клиентами, изучения того, чего им в жизни не хватает, мы поняли, что Apollo - это не книги и пластинки, это развлечения в любой форме.

Мы помогли предприятию собрать все, что развлекает, под одним именем Apollo и закрыть или отделить все, что не развлекает. И вполне логичный следующий шаг заключался в открытии кинотеатров под этим флагом. Но не просто кинотеатров, а тех, где есть сиденья с откидывающимися спинками и возможность для заказа закусок. А книги в Apollo продаются до сих пор и даже в больших объемах, чем раньше, потому что их магазины - это центры развлечения.

Дизайн, в данном случае, начался с выхода на люди. С бесед. С выслушивания и наблюдения. С расследования и выводов, которые мы из этого сделали. Понять, кому именно и чем твоя идея нужна (или желанна) - в этом ценность дизайна. Все остальное - дело оформления. Это тоже важно, но после.

Почему не получается делать по старинке? Потому что мир изменился. Услуг все больше и больше. Произвести можно что угодно и где угодно, дешево и качественно. «Сделано в Китае» давно не ругательство. В мире слишком много хороших телевизоров и дешевой моды. В городе слишком много эко-кафе и магазинчиков рукоделия. Почему кого-то должна интересовать идея, которой ты решил заняться? Есть ли у тебя что-то, что удивит мир? Даже если это кафе или магазин - сделай это не «как у людей», а по-своему. Придумай фишку, о которой люди, посетившие твое заведение, будут рассказывать своим знакомым. Расскажи, что особенного в твоем блюде - меню не должно быть длинным, оно должно иметь что-то, чего нет у других. «Ты обязательно должен это попробовать», - если кто-то о тебе так скажет, значит, ты делаешь правильно. За первыми потянутся остальные.

Работы у дизайнера хоть отбавляй, многое и в нашем городе еще требует решения: например, попробуй двигаться по Ласнамяэ в инвалидном кресле. Сесть в правильный автобус и купить билет. Не владея ни эстонским, ни русским. Появляются велосипедные дорожки, но они создаются людьми, которые сами никогда по городу на велосипеде не ездили. Но мы движемся быстро и в правильном направлении. Появляются таблички, дающие знать, когда прибудет следующий трамвай и куда он направится. Электронные анкеты, которые может заполнить даже твоя бабушка.

Именно поэтому надо понять, будет ли твоя идея для кого-то значимой. Тем более, что мир продолжает меняться в ускоряющемся темпе. То, что круто сегодня, завтра будет устаревшим. Понять, что имеет будущее, важно как для начинающих фирм, так и для устоявшихся.

Но все будет хорошо. Посмотри на мир глазами человека, который про тебя и твое поприще ничего не знает. Попытайся понять и увидеть, что же им движет. И как до него достучаться. Еще лучше - если до тебя достучится он, потому что ты ему нужен и он знает, где тебя найти.