Россиянке дали восемь лет тюрьмы за убийство мужа: он жестоко избивал ее, она защищалась

По информации издания «Югополис», на основании вердикта присяжных заседателей суд отправил Шидукову отбывать наказание в колонии общего режима. Ей грозит восемь лет тюрьмы. Дамиру, сыну Шидуковой от избивавшего ее мужа, в январе 2020-го исполнится три года, пишет "Лента.ру".

После свадьбы в 2017 году и рождения сына отношения Кристины с супругом Ахмедом стали портиться, муж не зарабатывал деньги и бил ее. Шидукова несколько раз говорила своим родственникам и сестре мужа, что он ее избивает. По словам ее бабушки, она не разрешала родным заявить в полицию на супруга, потому что «ей было стыдно».

Рано утром 16 августа 2018 года Кристина, вся в крови и ссадинах, прибежала к родителям в соседний дом и попросила вызвать скорую. Она рассказала им, что они вдвоем были на кухне, Ахмед бил ее ногами и хотел выбросить в окно. Пытаясь защититься, она схватила кухонный нож и нанесла ему смертельный удар.