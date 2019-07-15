Устроивший поножовщину нарвитянин получил шесть лет тюрьмы

Суд признал Николая Дрокина (41) виновным в том, что он нанес ножевое ранение своему 32-летнему собутыльнику. Прокуратура расценила это действие как попытку убийства. Согласился с такой оценкой и суд, приговоривший обвиняемого к 6 годам лишения свободы.