Устроивший поножовщину нарвитянин получил шесть лет тюрьмы

Вступил в законную силу приговор суда по уголовному делу о поножовщине в нарвском баре "Караоке", произошедшей в конце сентября прошлого года, пишет rus.err.ee.
Суд признал Николая Дрокина (41) виновным в том, что он нанес ножевое ранение своему 32-летнему собутыльнику. Прокуратура расценила это действие как попытку убийства. Согласился с такой оценкой и суд, приговоривший обвиняемого к 6 годам лишения свободы.
С учетом срока, проведенного в предварительном заключении, мужчине придется отсидеть в тюрьме 5 лет, 8 месяцев и 22 дня.