Пн, 15.07.2019
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Устроивший поножовщину нарвитянин получил шесть лет тюрьмы

Нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ramesh Amruth / Caro / Scanpix

Вступил в законную силу приговор суда по уголовному делу о поножовщине в нарвском баре "Караоке", произошедшей в конце сентября прошлого года, пишет rus.err.ee.

Суд признал Николая Дрокина (41) виновным в том, что он нанес ножевое ранение своему 32-летнему собутыльнику. Прокуратура расценила это действие как попытку убийства. Согласился с такой оценкой и суд, приговоривший обвиняемого к 6 годам лишения свободы.

С учетом срока, проведенного в предварительном заключении, мужчине придется отсидеть в тюрьме 5 лет, 8 месяцев и 22 дня.

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