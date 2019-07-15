17-летняя Алина Загитова избежала наказания

Административное расследование в отношении российской фигуристки Алины Загитовой прекращено. Об этом сообщает Интерфакс.
Дело было открыто в мае после публикации видеоролика, на котором видно, что на тот момент 16-летняя Загитова находится за рулем автомобиля и не пристегнута. В результате расследование было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.
Видео появилось в Instagram-аккаунте Загитовой 1 мая. Согласно законодательству, несовершеннолетним запрещено управлять транспортным средством.