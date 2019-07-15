Пн, 15.07.2019
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17-летняя Алина Загитова избежала наказания

Алина Загитова

ФОТО: Nina Zotina / Sputnik

Административное расследование в отношении российской фигуристки Алины Загитовой прекращено. Об этом сообщает Интерфакс.

Дело было открыто в мае после публикации видеоролика, на котором видно, что на тот момент 16-летняя Загитова находится за рулем автомобиля и не пристегнута. В результате расследование было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Видео появилось в Instagram-аккаунте Загитовой 1 мая. Согласно законодательству, несовершеннолетним запрещено управлять транспортным средством.

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