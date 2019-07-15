Эстонию ожидает резкий рост цен на свинину

Поразившая Китай свиная чума не обошла стороной и мелких эстонских производителей свинины, для которых цены на сырье из-за нестабильности на мировом рынке свинины выросли почти наполовину, пишет Äripäev.
"Примерно за два-три месяца цены на сырье выросли на 30-50 процентов. Для клиентов мы еще не успели поднять цены", - сказал глава паевого товарищества A-Vorst Март Элури.
Он добавил, что несмотря на возросшие цены предприятие не снизило объемы производства. "Просто все становится затратнее", - отметил Элури.