Пн, 15.07.2019
Это конечно абсолютная антитеза петровскому «окну в Европу» и вообще европейскому имиджу Петербурга. Вадим Штепа

Эстонию ожидает резкий рост цен на свинину

Sealiha võib peagi Eestis kallineda

ФОТО: Mailiis Ollino /

Поразившая Китай свиная чума не обошла стороной и мелких эстонских производителей свинины, для которых цены на сырье из-за нестабильности на мировом рынке свинины выросли почти наполовину, пишет Äripäev.

 "Примерно за два-три месяца цены на сырье выросли на 30-50 процентов. Для клиентов мы еще не успели поднять цены", - сказал глава паевого товарищества A-Vorst Март Элури. 

Он добавил, что несмотря на возросшие цены предприятие не снизило объемы производства. "Просто все становится затратнее", - отметил Элури.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ