Европейская система спутниковой навигации вышла из строя

Сообщение о прекращении работы навигационных систем датировано 12 июля в 1:50 по центральноевропейскому времени.

"До следующего уведомления пользователи могут испытывать сбои сигналов от всех спутников системы. Это означает, что сигнал может не приниматься или не достигать минимального необходимого для работы системы уровня", - сказано в сообщении Европейского сервисного центра Galileo.

Европейский блог InsideGNSS, который отслеживает состояние Galileo, сообщил, что первое уведомление о перебоях в ее работе появилось 11 июля. По его информации, сбой может быть связан с неисправностью систем в центре точного времени, находящемся в Италии.

По его информации, наземные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить функционирование системы, однако, вероятно, сбой не удастся устранить раньше понедельника.