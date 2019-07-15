Галерея: на Певческом поле прошел бесплатный концерт с участием эстонских звезд

Cегодня в 18 часов на Певческом поле в Таллинне начался большой бесплатный концерт, на котором эстонские звезды эстрады исполняют песни из известных кинофильмов.
Бесплатная культурная программа для таллиннцев представлена по договору о сотрудничестве, который заключили мэрия столицы, киностудия Warner Bros и эстонская фирма Allfilm.
Таким образом жителям крупнейшего района столицы компенсируют неудобства, вызванные ограничением движения транспорта в канаве Лаагна из-за съемок фильма Кристофера Нолана.
Бесплатный концерт привлек на Певческое поле тысячи зрителей.