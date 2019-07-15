Вт, 16.07.2019
В оригинале эта фраза во времена Поющей революции означала призыв приостановить миграцию из России – остановить наплыв русских в Эстонию. Но это было давно. Кристина Каллас
  • Rus.Postimees.ee
  • Культура
  • Галерея: огромное количество народу пришло на Певческое поле на бесплатный концерт

Галерея: огромное количество народу пришло на Певческое поле на бесплатный концерт

1

Cегодня в 18 часов на Певческом поле в Таллинне начался большой бесплатный концерт, на котором эстонские звезды эстрады исполняют песни из известных кинофильмов.

Бесплатная культурная программа для таллиннцев представлена по договору о сотрудничестве, который заключили мэрия столицы, киностудия Warner Bros и эстонская фирма Allfilm.

Таким образом  жителям крупнейшего района столицы компенсируют неудобства, вызванные ограничением движения транспорта в канаве Лаагна из-за съемок фильма Кристофера Нолана.

Бесплатный концерт привлек на Певческое поле тысячи зрителей.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ