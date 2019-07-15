Тяжелому дыханию Меркель нашли объяснение

«Федеральный канцлер очень быстро поднялась по лестнице, чтобы вовремя успеть к ждущим журналистам, и сразу после этого сделала свое заявление», — пояснил он. Зайберт подчеркнул, что ничего необычного не произошло, и поэтому причин для спекуляций на эту тему нет.

Тяжело дышащая Меркель предстала перед репортерами 14 июля — на первом этаже резиденции посла Германии во Франции. Он сделала краткое заявление об участии в мероприятиях по случаю французского национального праздника — Дня взятия Бастилии.

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Издание отмечает, что некоторые связали ее одышку с состоянием здоровья и приступами дрожи, которые случались с канцлером на нескольких официальных встречах. Последний раз Меркель затрясло 10 июля. После этого она заявила, что чувствует себя отлично и готова работать, а на следующий день на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен слушала гимны стран сидя.

Впервые Меркель странно задрожала во время официального приема 18 июня. Второй раз подобное произошло 27 июня.