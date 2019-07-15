Пограничники в Таллиннском заливе сняли с прогулочного катера пьяного капитана

В субботу, 13 июля, погранохрана проверила в Таллиннском заливе прогулочный катер, которым управлял 46-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ERR.
Поскольку содержание алкоголя в организме капитана превышало допустимые нормы, его отстранили от управления катером и составили протокол о проступке, сообщила Пыхьяская префектура.
Кроме этого, в этот же день был оштрафован на 80 евро 38-летний капитан другого прогулочного катера за то, что на борту находилось шесть человек вместо разрешенных четырех.