Пн, 15.07.2019
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  • Пограничники в Таллиннском заливе сняли с прогулочного катера пьяного капитана

Пограничники в Таллиннском заливе сняли с прогулочного катера пьяного капитана

Mustvee piirivalvurite kaater kihutamas Peipsile. Foto pole sündmusega seotud.

ФОТО: Risto Mets

В субботу, 13 июля, погранохрана проверила в Таллиннском заливе прогулочный катер, которым управлял 46-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ERR.

Поскольку содержание алкоголя в организме капитана превышало допустимые нормы, его отстранили от управления катером и составили протокол о проступке, сообщила Пыхьяская префектура.

Кроме этого, в этот же день был оштрафован на 80 евро 38-летний капитан другого прогулочного катера за то, что на борту находилось шесть человек вместо разрешенных четырех.

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