Пограничники в Таллиннском заливе сняли с прогулочного катера пьяного капитана

Поскольку содержание алкоголя в организме капитана превышало допустимые нормы, его отстранили от управления катером и составили протокол о проступке, сообщила Пыхьяская префектура.

Кроме этого, в этот же день был оштрафован на 80 евро 38-летний капитан другого прогулочного катера за то, что на борту находилось шесть человек вместо разрешенных четырех.